Congo-Brazzaville: Genre - Des femmes échangent sur leur parcours professionnel

Plusieurs femmes issues des divers secteurs professionnels, avec une prédominance des journalistes, ont participé, du 12 au 13 mars à Brazzaville, aux conférences liées à la célébration de la Journée internationale des droits des femmes.

Le partage d'expériences a réuni plusieurs femmes venues des secteurs public et privé et s'est déroulé dans l'enceinte de l'ambassade des États-Unis en République du Congo. Organisé sur le thème "Pour toutes les femmes et fillles, le droit et l'égalité d'autonomisation", ce moment de familiarité et d'apprentissage a permis aux participantes de découvrir ou d'exposer les problèmes qu'elles vivent en milieu professionnel.

Il s'est agi également d'échanger sur les droits de l'homme en général et ceux des femmes en particulier. Sans langue de bois, elles ont profité de cette initiative pour dénoncer les comportements qui pénalisent le parcours professionnel des femmes.

Le quotidien Les Dépêches de Brazzaville a été dignement représenté puisque le premier jour, la cheffe de service du journal Les Dépeches du Bassin du Congo, Durly Emilia, a développé l'aspect de l'autonomisation des femmes en général et des femmes journalistes en particulier. Elle a invité les femmes leaders et celles qui sont susceptibles d'apporter un plus dans la société à travailler davantage afin d'impacter leur communauté et susciter de la passion.

Pour sa part, la cheffe de service Afrique monde aux Dépêches de Brazzaville, Yvette Reine Boro, a outillé les participantes sur les techniques devant leur permettre d'éviter, de contrecarrer et d'atténuer les violences faites aux femmes. En s'appuyant sur des exemples concrets, elle a même expliqué comment convaincre les prétendants agresseurs à changer d'avis voire à abandonner leurs intentions machiavéliques.

Plusieurs sujets liés aux droits de la femme ont été développés lors de ces assises qui ont regroupé des femmes journalistes, des cheffes d'entreprise, des enseignantes, des chercheuses, des étudiantes et autres.