Madagascar: Midirama - Le monde traverse une période d'instabilité

L'insécurité est devenue un des principaux sujets de préoccupation des Malgaches. Elle est inhérente à cette pauvreté que connaissent les habitants de la Grande île dans leur vie quotidienne. C'est devenu un véritable fait de société et la question de son éradication est récurrente.

Toutes les stratégies mises en place n'ont pas réussi à stopper les attaques à mains armées et les crimes qui les accompagnent. Les faits divers de ces derniers temps montrent que, malgré le nombre de malfaiteurs abattus par les forces de l'ordre, les organisateurs de coups tordus ne reculent pas devant le danger.

Les petits délinquants sont de plus en plus nombreux et n'hésitent plus à tuer, mais le crime a gravi un nouvel échelon car ce sont maintenant les trafiquants de cocaïne, d'or et d'espèces animales protégées qui arrivent à déjouer les contrôles aux frontières. Madagascar, plaque tournante du trafic de drogue, semble se vérifier de plus en plus après la saisie de centaines de kilos de cocaïne et l'arrestation de plusieurs membres du réseau qui les convoyait. Les citoyens ont été effarés de voir les complicités dont ils jouissaient.

Le Bianco est décidé à ne pas lâcher les responsables, aussi hauts placés soient-ils. L'opinion se félicite de ce coup de filet qui, espère-t-elle, n'est que début d'une opération « mains propres » malgache. La population du sud de la Grande île subit les assauts des systèmes dépressionnaires qui, une fois sortis en mer, deviennent des cyclones et opèrent un retour très violent. C'est le cas de Jude qui va toucher terre ce matin et va amener des précipitations abondantes. Les habitants de Toliara s'attendent au pire.

Les actualités internationales restent dominées par l'évolution du conflit russo-ukrainien qui dépend des pourparlers organisés par Donald Trump. La rencontre entre ses émissaires et les représentants ukrainiens en Arabie Saoudite a débouché sur un accord instituant une trêve de trente jours entre les belligérants et permettant de poursuivre des négociations.

Les aides militaires suspendues par les Américains doivent reprendre. Mais tous les observateurs attendaient de voir l'accueil réservé par Moscou de cet arrêt temporaire du conflit. Le président américain avait dit que la Russie devait l'accepter. La réponse de Vladimir Poutine a été mitigée. Il acceptait la trêve, mais sous conditions. Il se félicite des victoires de son armée dans la région de Koursk.

Les Ukrainiens restent plutôt circonspects devant les déclarations du président russe qui, en termes diplomatiques, refuse les termes de cet accord. Tout le monde attend de voir l'attitude des Américains qui souhaitent ardemment de voir la paix s'instaurer dans cette région du monde. On verra de quels moyens de pression ils disposent dans les négociations à venir.

Au Moyen Orient, l'accord de trêve signé entre Israël et le Hamas semble pour le moment suspendu. La deuxième phase n'a pas commencé. L'État hébreu veut prolonger la première phase et a suspendu l'aide humanitaire livrée à Gaza.

Entre l'Europe et les Etats-Unis, les relations sont, une fois de plus, tendues après les menaces de Donald Trump d'imposer des droits de douane élevés. Les réactions des Européens vont d'une hostilité déclarée à une certaine temporisation. Les Français affirment qu'ils vont réagir. La présidente de la commission européenne dit qu'elle attend l'ouverture de négociations.

Le monde connaît une période d'instabilité qui est en train de bouleverser tous les équilibres existants. Nul ne sait comment vont évoluer les relations internationales. Les blocs se font face et les petits pays font preuve de prudence. Madagascar reste fidèle à sa politique de non-alignement.