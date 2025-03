Madagascar: Initiative EW4ALL - La technologie au service des alertes précoces face aux catastrophes

Madagascar intensifie ses efforts pour améliorer son système d'alerte précoce face aux catastrophes naturelles grâce aux avancées technologiques et à la collaboration entre les acteurs clés du secteur.

Le 12 mars dernier, une réunion de concertation s'est tenue au sein du Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC) afin de renforcer la place des opérateurs mobiles et d'Internet dans l'initiative mondiale EW4ALL (Early Warnings for All). Alors que Madagascar a déjà pris de l'avance dans l'adoption de cette stratégie, la nécessité de toucher un maximum de population reste un défi majeur.

L'ARTEC (Autorité de Régulation des Technologies de Communication) joue un rôle central en intégrant cette initiative dans la nouvelle loi sur les télécommunications et en développant une cartographie nationale de connectivité aux côtés de l'Union Internationale des Télécommunications (UIT). L'objectif est d'identifier les zones non couvertes et de faciliter l'implantation de tours de communication en urgence.

Infrastructures

Les discussions ont mis en lumière l'importance d'une infrastructure résiliente et de la mutualisation des efforts entre opérateurs. Il a été proposé d'exploiter la plateforme Disaster Connectivity Map, qui fournit une vision précise de l'état des réseaux avant et après une catastrophe.

L'ARTEC envisage également de renforcer les obligations des opérateurs à investir dans les zones blanches et à étudier la faisabilité d'un système d'alerte similaire à l'alerte AMBER des États-Unis. Par ailleurs, le projet DECIM prévoit d'équiper les chefs fokontany de téléphones et de former les populations locales au digital, en collaboration avec le BNGRC.

Une coordination accrue entre les différents acteurs sera assurée par la création d'un groupe technique de travail, chargé d'élaborer un plan d'action pertinent et durable pour améliorer la diffusion des alertes à Madagascar.