Madagascar: Jirama - Coupures multiples causées par les intempéries

Les habitants des zones desservies par le RIA (Réseau interconnecté d'Antananarivo) sont confrontés à des perturbations électriques majeures depuis plusieurs jours. Selon la Jirama, l'instabilité de la tension électrique et les multiples coupures sont causées par des orages qui ont frappé la capitale. Des zones étendues, telles que Belanitra, Ambohimanga, Amboanjobe, Talata Volonondry, Anjomakely, Ivato, Andakana, Mahinjy Andranovelona, jusqu'à Mahazaza, ont été particulièrement touchées. Ces intempéries ont provoqué des coupures d'électricité massives et des défaillances sur le réseau de distribution.

Inquiétudes

Les dégâts matériels sont considérables : poteaux électriques renversés, câbles coupés et transformateurs endommagés. Les équipes techniques de la Jirama sont actuellement mobilisées pour réparer ces pannes, mais les efforts sont ralentis par la complexité des dégâts, d'après les explications. Les consommateurs, en plus des coupures d'électricité récurrentes, signalent des problèmes liés à la tension instable du courant. Cette instabilité représente un danger pour les appareils électroménagers, incitant de nombreux foyers à débrancher leurs appareils pour éviter tout risque de dommage.

Instable

Mercredi dernier, une autre ligne, la ligne Est, a également subi un déclenchement, affectant des zones comme Ambohimanambola, Imerikasinina, Angavokely et Mantasoa. Même le centre-ville d'Antananarivo n'a pas été épargné. Les quartiers de Faravohitra, Betongolo, Avaradoha, Ampasampito, Soavinimerina et Manandriana ont également enregistré des coupures et des variations de tension.

Bref, cette situation souligne, une fois de plus, les vulnérabilités du réseau électrique face aux conditions météorologiques extrêmes et soulève des questions sur la résilience de l'infrastructure énergétique de la capitale. L'augmentation de la production d'électricité semble nécessaire, mais pas suffisante pour résoudre le problème énergétique. De leur côté, les habitants espèrent un rétablissement rapide du service et des solutions durables face à ces coupures fréquentes.