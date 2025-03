Madagascar: ENAM - Sortie des promotions « Vanona » et « Mahatsangy »

Sortie officielle des promotions « Vanona » et « Mahatsangy » hier à l'Ecole Nationale d'Administration de Madagascar (ENAM).

Mémoire

La cérémonie a vu la présence de plusieurs membres du pouvoir dont le président du Sénat, Richard Ravalomanana ; le vice-président de l'Assemblée nationale, Augustin Andriamananoro ; le ministre de tutelle Hanitra Razakaboana et plusieurs de ses collègues du gouvernement.La promotion « Vanona » issue du cycle Approfondissement compte 67 auditeurs répartis en trois spécialisations.

À savoir : 8 en Administration Territoriale ; 32 en Gestion publique ; et 27 en Marchés Publics. Ils ont suivi une formation avec des cours du soir en présentiel et par visioconférence ainsi qu'une évaluation finale écrite suivie de la soutenance d'un Mémoire de projet de fin d'études (MPFE). Le doyen de la promotion a 57 ans et le benjamin, 29 ans.

Professionnels

La promotion Mahatsangy relevant du cycle Expertise, est composée de 118 auditeurs répartis en 4 spécialisations : 42 en Administration Financière ; 40 en Administration Publique ; 26 en Diplomatie et Relations Internationales ; et 10 en TIC dans l'Administration Publique. Cette formation, qui avait débuté le 18 janvier 2024, a pris fin le 14 mars 2025. Elle a permis à des professionnels âgés de 26 ans à 51 ans d'acquérir des compétences pointues pour répondre aux besoins actuels de l'administration malgache.

Gouvernance numérique

Dans son discours, Augustin Andriamananoro a insisté sur l'importance de réussir sa mission avec dévouement, intégrité et renforcement de compétences, tant dans le secteur public que privé. Il a également mis en avant le rôle majeur des technologies et de la gouvernance numérique dans l'administration. Pour lui, la réussite de la mission de chaque responsable repose sur une éthique rigoureuse et une volonté de se surpasser. Il a également mis l'accent sur l'importance de la lutte contre la corruption et la pauvreté pour les deux promotions.