Madagascar: Foire Internationale - La FIM, un levier de croissance pour les entreprises

La Foire Internationale de Madagascar (FIM) stimule l'échange et l'amélioration entre entreprises. Sa nouvelle organisation par secteurs facilite la navigation et crée des opportunités.

S'inspirer des meilleures pratiques pour progresser.

« Quand on voit ce que font les autres, on se remet en question, on apprend et on cherche à s'améliorer », explique Koloina Ranaivo, représentante de la Foire Internationale de Madagascar (FIM), hier lors de la présentation de l'événement à la presse. Cette dynamique est au coeur de l'édition 2024 qui se tiendra du 22 au 24 mai au CCI Ivato et qui entend offrir aux entreprises un espace non seulement pour exposer leur savoir-faire, mais aussi pour favoriser les échanges et l'apprentissage mutuel.

Au fil des éditions, un problème récurrent a été souligné par les exposants. « Avant, tout était mélangé, et ce n'était pas évident ni pour les visiteurs ni pour nous, les entreprises, de nous démarquer », témoigne un participant des précédentes foires. Pour y remédier, la FIM a instauré des pôles sectoriels, permettant à chaque domaine d'activité de disposer de son propre espace. L'objectif est de faciliter la visibilité des entreprises et d'offrir une meilleure expérience aux visiteurs.

« Cet état d'esprit devrait aussi être adopté par d'autres salons et foires du pays », estime une ancienne exposante. « Même si la FIM est avant tout une foire économique, ce modèle d'organisation et d'émulation entre exposants est pertinent pour tous les événements professionnels. »

Un tremplin pour les entreprises

Mais au-delà de l'organisation, l'enjeu principal demeure la confrontation des idées et des pratiques. « Ce n'est pas seulement une question de concurrence, c'est aussi une opportunité d'observer ce qui fonctionne ailleurs et de se poser les bonnes questions : qu'est-ce que je peux améliorer ? Qu'est-ce qui manque dans mon entreprise ? », souligne Koloina Ranaivo.

La FIM ne se limite pas à une simple exposition : elle constitue un véritable tremplin pour les entrepreneurs souhaitant élargir leurs horizons. « Parfois, nous avons tendance à rester dans notre zone de confort, mais les échanges avec d'autres entrepreneurs nous font réaliser que nous pouvons viser plus haut », confie un exposant fidèle de l'événement.

Cette année, le thème « Un pont vers l'Afrique» prend tout son sens. « Nous voulons que les entreprises malgaches prennent conscience de leur potentiel sur la scène africaine et même au-delà », insiste Koloina Ranaivo. En réunissant des opérateurs nationaux et internationaux, la FIM ouvre des perspectives de croissance et encourage les entreprises à adopter une vision plus ambitieuse.Plus qu'une simple exposition, la FIM se veut un moment d'échange, d'apprentissage et de remise en question.

« À la fin de chaque édition, nous repartons avec de nouvelles idées, une nouvelle énergie et surtout l'envie de faire mieux », témoigne un participant. Un état d'esprit qui favorise la progression des grandes entreprises comme des PME et des jeunes entrepreneurs, contribuant ainsi au dynamisme de l'entrepreneuriat malgache.