Afrique: Football/Mondial 2026 - Les Barea locaux prêts à en découdre

La délégation malgache s'est envolée hier pour le Maroc, où les Barea affronteront la Centrafrique le 19 mars, puis le Ghana le 24 mars.

Un groupe motivé et ambitieux. Quatre joueurs évoluant dans le championnat local, ainsi que le nouveau portier de l'AS Marsouins de La Réunion, ont pris la direction du Maroc avec une escale à Johannesburg.

« Nous sommes toujours dans la course, et chaque équipe vise la victoire... Nous sommes prêts à donner le maximum », confie Radoniaina Rabemanantsoa, latéral droit de l'AS Fanalamanga, leader du championnat. Ce dernier, qui assure le rôle de Romain Métanire, s'impose progressivement au sein de la sélection A. « Je suis très heureux d'être convoqué et prêt à défendre les couleurs nationales », ajoute-t-il.

Le sélectionneur Corentin Martins, en concertation avec son adjoint Andry Hildecoeur Henintsoanarivo, a retenu ces quatre joueurs pour les deux prochaines rencontres des qualifications au Mondial 2026. La première se jouera le 19 mars à 19 heures contre les Fauves centrafricains au stade Larbi Zaouli, au Maroc. La seconde aura lieu le 24 mars à 22 heures face aux Black Stars ghanéens, au Grand stade d'Al Hoceima.

Le capitaine du Fosa Juniors FC, Arohasina Andrianarimanana, alias Dax, fait son retour en sélection après le CHAN 2023 en Algérie. Quart-de-finaliste de la CAN 2019 en Égypte, il affiche son ambition. « Je n'ai pas grand-chose à dire. Être convoqué demande davantage d'efforts et de préparation pour aller chercher la victoire et viser le meilleur classement possible... L'objectif est évidemment de sortir du groupe », a-t-il déclaré avant son départ.

Le défenseur de l'Elgeco Plus, Tony Randriamanampisoa, sélectionné pour la deuxième fois en qualifications du Mondial, se réjouit de cette opportunité. «Je suis fier d'être appelé en sélection A, grâce aux efforts fournis depuis le début de la saison. Mon ambition est de gagner avec l'équipe et d'améliorer notre classement», souligne-t-il.

Des joueurs en quête de performance

Le milieu de terrain du CFFA, Lalaina Rafanomezantsoa, affiche une détermination sans faille. « Je suis prêt moralement et physiquement. Nous ferons tout pour arracher la victoire lors des deux prochains matchs. Être convoqué par le coach Corentin Martins est une fierté, mais il faut prouver sa valeur sur le terrain. Nos adversaires sont forts, mais nous devons démontrer que nous sommes à leur hauteur. »

L'ancien capitaine et gardien de but de l'Elgeco Plus, Zakanirina Rakotohasimbola, est le seul portier évoluant en championnat local à avoir été retenu. « Notre mission est de défendre les couleurs du pays et de tout donner pour améliorer notre classement », affirme Nina. Désormais futur portier de l'AS Marsouins, il rassure sur sa condition physique, malgré une absence de compétition lors des trois dernières journées du championnat.

« Je ne me suis jamais arrêté. Je me suis toujours entraîné avec l'Elgeco Plus, en suivant un programme spécifique pour les gardiens », assure celui qui a été élu meilleur portier local des quatre dernières saisons.

La première vague de la délégation malgache est arrivée au Maroc hier. D'autres joueurs rejoindront le groupe ce samedi et dimanche, avant l'arrivée des derniers éléments prévue pour lundi.