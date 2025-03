Madagascar: Contrebande - Les Comores rétrocèdent les 49 kilos d'or

Hier, le gouverneur de la Banque centrale a conduit une délégation pour un voyage éclair aux Comores. Il a récupéré les 49 kilos d'or saisis à l'aéroport de Moroni en décembre 2021.

Un commun accord. C'est ainsi que, dans un communiqué conjoint, le ministère des Affaires étrangères malgache et celui des Comores qualifient la rétrocession des lingots d'or saisis à l'aéroport international Prince Saïd Ibrahim de Moroni en décembre 2021.

Le rapatriement à Madagascar des vingt-huit lingots d'or, d'un poids total de plus de 49 kilos, s'est déroulé hier. Une délégation conduite par Aivo Handriatiana Andrianarivelo, gouverneur de la Banque centrale, a récupéré les métaux précieux. Selon La Gazette des Comores, la délégation malgache est arrivée à Moroni hier à 8 heures. « Aux alentours de 12 heures, ladite délégation était à la Banque centrale des Comores (BCC) pour les formalités administratives inhérentes à la récupération du métal jaune », précise le média comorien.

À en croire la publication de La Gazette des Comores sur Facebook, la délégation dirigée par le gouverneur de la Banque centrale a quitté l'archipel en fin d'après-midi. «Les procédures judiciaires et échanges diplomatiques engagés entre les deux pays ont permis aux autorités compétentes malgaches et comoriennes, d'un commun accord, de procéder, ce jour [hier], au rapatriement de ces lingots à Madagascar», indique le communiqué conjoint des ministères des Affaires étrangères.

L'affaire des métaux précieux saisis aux Comores débute le 28 décembre 2021. Ce jour-là, la gendarmerie comorienne annonce l'arrestation de deux ressortissants malgaches et d'un Comorien à l'aéroport international de Moroni, en possession de 49 kilos d'or. Ils s'apprêtaient à embarquer pour Dubaï avec leur cargaison, jugée illicite par les autorités comoriennes.

Accusés de « transport de marchandises non déclarées, de contrebande et de corruption active », les trois individus ont été incarcérés et l'or saisi, avant d'être placé sous scellés à la BCC.

Le 13 janvier 2022, Faizara Pacheco Azali et Stenny Andrianantenainambinitsoa, les deux Malgaches arrêtés à Moroni, ont été extradés vers Madagascar. Toutefois, les Comores avaient initialement refusé de rétrocéder l'or, expliquant qu'elles avaient des doutes sur son origine. De leur côté, les autorités malgaches ont toujours soutenu que les métaux précieux provenaient bien de Madagascar.

Un dossier pendant

Lors du Conseil des ministres du 2 août 2023, l'État malgache a décidé de saisir officiellement les autorités comoriennes par le biais du ministère de la Justice afin d'obtenir le rapatriement des 49 kilos d'or. Madagascar a invoqué la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée pour appuyer sa demande.

Concernant les biens confisqués, cette convention prévoit notamment que l'État signataire ayant procédé à la saisie ou à la confiscation doit, dans la mesure où son droit interne le permet et si une demande lui est faite, envisager en priorité de restituer le produit du crime ou les biens confisqués à l'État requérant. Cependant, la requête malgache était restée sans réponse. Cette affaire, combinée à la décision de Madagascar de suspendre la liaison maritime avec les Comores, avait provoqué des tensions entre les deux pays.

Le 16 octobre 2024, le Conseil des ministres a décidé de fermer les frontières maritimes malgaches aux bateaux en provenance des Comores, invoquant la propagation du choléra dans l'archipel. Une justification immédiatement contestée par le gouvernement comorien, qui a qualifié la mesure d'injustifiée. Plusieurs médias comoriens ont fait le lien entre cette décision et les négociations sur la rétrocession de l'or saisi en 2021.

La semaine dernière, lors du Conseil des ministres décentralisé à Mahajanga, les autorités malgaches ont acté la réouverture des frontières maritimes aux navires en provenance des Comores.

La coïncidence entre la levée des restrictions sur le transport maritime et la rétrocession des lingots d'or intrigue. « Ce rapatriement témoigne des relations de bon voisinage et de coopération qui existent entre la République de Madagascar et l'Union des Comores, ainsi que de leur volonté commune de lutter contre les trafics illégaux entre les deux pays frères », soutient le communiqué conjoint publié hier.

Dans la lutte contre le trafic d'or, un autre dossier demeure en suspens. À ce jour, les tractations avec l'Afrique du Sud pour la restitution des 73,5 kilos d'or saisis sur trois Malgaches à l'aéroport OR Tambo de Johannesburg, le 31 décembre 2020, n'ont pas abouti.

Ces derniers avaient quitté l'aéroport d'Ivato à bord d'un avion privé, bravant la fermeture des frontières liée à la pandémie de Covid-19. Ils comptaient embarquer dans un vol commercial à Addis-Abeba, après une escale à Johannesburg, pour se rendre à Dubaï.

Les deux individus arrêtés à Moroni en 2021 sont également cités dans cette affaire de l'or saisi en Afrique du Sud.