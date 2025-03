Madagascar: La Réunion - Nina confirme son transfert à l'AS Marsouins

Privé du Chan. Après avoir échoué à deux tentatives en France il y a deux ans, au Grenoble et au Paris FC, deux clubs en Ligue 2, le portier des Barea, Zakanirina Rakotoasimbola alias « Nina », âgé de 25 ans et avec son gabarit de 1,93m, a confirmé qu'il avait signé à l'AS Marsouins. C'est un club de la ville de Saint-Leu qui vient d'être promu en Régional 1, étant le vice-champion en Régional 2 la saison précédente. Interrogé sur le contenu de son contrat, Nina a répondu: « J'ai déjà signé le contrat et je donnerai plus de précisions plus tard, d'autres dossiers sont encore en cours de finalisation ».

L'ancien gardien de but de l'Elgeco Plus fait partie des quatre joueurs sollicités par le sélectionneur Corentin Martins pour les deux matchs contre la Centrafrique le 19 mars, puis le Ghana le 24 mars au Maroc, dans le cadre de la cinquième et de la sixième journée de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Une fois engagé dans ce club réunionnais, Nina ne pourra plus faire partie de la sélection du coach Romuald Rakotondrabe pour la phase finale du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) au mois d'août. Trouver son successeur, un gardien local à la hauteur, sera donc l'une des priorités du coach Rôrô.

Nina a effectué une ascension impressionnante lors des cinq dernières saisons. Il est sacré médaillé d'or des Jeux des Iles à domicile en 2023, médaillé de bronze au Chan en Algérie la même année, vice-champion de Madagascar en 2024 avec Elgeco Plus et champion national sous le maillot de l'AS Adema en 2021. En 2019, il avait également été vice-champion national et finaliste de la Coupe nationale. Nina ne pourra rejoindre son nouveau club qu'après les matchs des Barea au Maroc, alors que le championnat réunionnais R1 débutera ce week-end.