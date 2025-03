Madagascar: The Greatest Show - Un spectacle grandiose à Ambohimanandray

Le 5 avril 2025, un spectacle inspiré de « The Greatest Showman » aura lieu à Ankanin'ny Tiana. Cet événement promet une expérience immersive et inoubliable.

Un événement musical exceptionnel se tiendra le samedi 5 avril 2025 à partir de 18h à Ankanin'ny Tiana, Ambohimanandray. Signé Kokomo Productions et porté par le concept « Namana & Mozika », ce spectacle unique promet une soirée riche en émotions, mêlant musique, danse et mise en scène pour un show inoubliable.

Inspiré du film à succès The Greatest Showman, « The Greatest Show » est conçu comme une expérience immersive où les chorégraphies, effets visuels et éclairages spectaculaires viendront sublimer les performances live. Sans être une comédie musicale classique, le spectacle mettra en avant un répertoire varié et intergénérationnel, allant de Bruno Mars et Taylor Swift à des artistes malgaches comme Éric Manana et Silo.

La soirée se déroulera en deux parties. De 18h à 20h 30, un spectacle musical réunira cinquante artistes sur scène, dont huit chanteurs, dix musiciens, six choristes, trente danseurs et trois conteurs/présentateurs. Vingt-six chansons iconiques malgaches et internationales seront interprétées dans des mises en scène soigneusement travaillées. À partir de 20h30, la fête continuera avec un show DJ animé par Schin Shan, garantissant une ambiance survoltée jusqu'au bout de la nuit.

Une organisation minutieuse

Un espace lounge sera également aménagé, offrant une variété de street food, barbecue, bars et coins détente, pour prolonger l'expérience dans une atmosphère conviviale.

Les organisateurs ont misé sur une scène dynamique avec effets spéciaux, des costumes faits main, et une captation vidéo avec plus de quinze caméras pour immortaliser l'événement. Sous la direction artistique de Betia, les artistes ont suivi des mois de répétitions intensives pour offrir une performance de haut niveau.

Parmi les têtes d'affiche, on retrouvera des artistes renommés comme Nate Tex, Betia, Yakin, Larry, Fetrakely, Kaloina Randriamihajasoa, Tsanta Randriamihajasoa, Steph Rambi, Kanto Andrifitahiana, et bien d'autres.

La salle, d'une capacité de 750 places, sera sécurisée par la gendarmerie, et un service de transport sera disponible via Namana Mozika ou Kokomo Productions. Les billets sont en vente en ligne sur kokomoproductions.com et en point de vente physique au Carrefour.