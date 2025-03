Madagascar: Smatchin/Garçons - Umagis dans le dernier carré

En tant que champions en titre, les joueurs de l'Umagis restent les favoris des quarts de finale du tournoi de basketball Smatchin, 11e édition, joué hier au Palais des sports de Mahamasina. Dans la lutte pour le dernier carré, ils ont surclassé les basketteurs de FLSH sur le score de 70-56.

Le match a démarré à 11h43 avec un Palais des sports de Mahamasina rempli des supporters des deux camps. Les cris des supporters, combinés avec le son du Bapampa de l'Umagis, ont mis le Palais des sports en ébullition.

En deux attaques, FLSH a mené 4-0. Umagis a ouvert son compteur pour revenir à 3-4. Encouragé par son public, Umagis est passé pour la première fois en tête pour mener 5-4 puis 7-4. Les deux équipes se sont quittées sur un score de 15 partout à la fin du premier quart-temps.

Le deuxième quart-temps a débuté à 12h04 avec deux nouveaux points marqués par FLSH, qui a mené 19-15 après 2 minutes et 20 secondes de jeu. Un peu crispés face à leur statut de champions en titre, les joueurs de l'Umagis ont confondu vitesse et précipitation. Ils ont été menés 18-19 après 3 minutes et 37 secondes de jeu du deuxième quart-temps.

Défense passive

À six minutes de la pause, Umagis recollait au score à 19 partout.

Les joueurs d'Amparibe ont repris les commandes, menant 21-19 puis 25-22. Les deux équipes se sont quittées sur le score de 31-22 en faveur de l'Umagis à la pause.

Les joueurs de FLSH ont baissé en intensité au début du troisième quart-temps. Umagis a su tirer profit de ce passage à vide de FLSH pour creuser l'écart à +13, 35-22 après 2 minutes 30 secondes de jeu. À mi-parcours du troisième quart-temps, Umagis a mené 40-32. Face à la passivité de la défense de FLSH, Umagis a continué sa marche en avant pour mener 44-32 et a conclu le troisième quart-temps avec une avance de 50-38.

Se croyant à l'abri, les joueurs de l'Umagis ont commis trop de fautes durant le quatrième quart-temps. À 4 minutes 44 secondes de la fin du match, FLSH est revenu à 55-56. Sous pression, les joueurs de l'Umagis se sont réveillés en élevant le rythme et le niveau de leur jeu. À une minute de la fin du match, la cause était entendue car Umagis a pris une avance de +15 en menant 70-55. Le score final a été de 70-56 pour Umagis.

Pour le coach de FLSH, Didi Randrianantoandroarison, le constat est clair : « Le point faible de mes joueurs ce jour (hier) a été l'inefficacité au lancer, on en a raté six. Pour l'année prochaine, nous reviendrons plus forts en multipliant les entraînements comme base de réussite ».

Quant à Ismaël Zama, dit Keving, coach de l'Umagis, il a donné son avis après le match : « C'était un match très difficile. Heureusement que mes joueurs ont su riposter avec courage et détermination. Le point qu'il faut améliorer, c'est la concentration et la défense. Notre objectif est de garder le titre pour cette année 2025 ».