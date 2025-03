Madagascar: Nosy Be - Coup de balai sur les espaces publics

La commune urbaine de Nosy Be renforce actuellement les opérations d'entretien de ses espaces urbains afin de préserver sa beauté. Consciente de l'exceptionnelle beauté de ses paysages, de ses plages immaculées et de sa biodiversité unique, la ville fait un pas important pour devenir un modèle de propreté et de développement durable. Elle se prépare à prendre un tournant décisif vers un avenir plus durable et respectueux de son environnement.

Nosy Be ne se contente pas d'être une simple destination touristique ; elle se transforme en un modèle de propreté et de durabilité.

Historiquement, en 2019, l'île aux parfums a remporté la première place du concours de la ville la plus propre de Madagascar, organisé par le ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, les dirigeants locaux, conduits par le nouveau maire Ali Aboudou, souhaitent maintenir et même renforcer cette excellente réputation.

Pour mettre en oeuvre ce projet, la municipalité de Nosy Be a embauché trente ouvriers supplémentaires afin de renforcer ses équipes existantes et d'effectuer les travaux de nettoyage de l'île aux parfums pendant trois mois. Ces travaux consistent à nettoyer les caniveaux, les espaces verts, ainsi que les endroits sales de la ville.

Le maire a affirmé que les espaces verts jouent un rôle majeur dans l'embellissement de la ville et dans l'amélioration de la qualité de vie des habitants. En plus de la propreté nécessaire au quotidien, il est convaincu qu'il est primordial de maintenir cette propreté, surtout avec l'ouverture imminente de la saison touristique à Nosy Be. Il est inutile de rappeler que le tourisme est un levier essentiel pour le développement de l'île.

Ainsi, le changement est en marche, et chaque action compte. Nosy Be se prépare à devenir une ville propre, un modèle de développement durable qui inspirera d'autres villes.

« La propreté et l'entretien des espaces urbains ne sont pas qu'une question d'image, mais un investissement pour l'avenir de l'île et de ses habitants. En unissant nos forces et en prenant des mesures concrètes, nous pouvons garantir à Nosy Be un avenir plus vert et plus propre, pour le bien-être de ses habitants et la préservation de ses trésors naturels », a déclaré le maire.

L'engagement des autorités locales et la participation active de la population sont essentiels pour garantir que l'île conserve sa beauté naturelle tout en se développant harmonieusement.

C'est pourquoi le député Arosy François Namiandrazana, alias François La Banane, a également organisé un concours dédié à la propreté des quartiers. Ce concours vise à préserver cette beauté unique et à offrir à ses habitants et visiteurs un cadre de vie agréable.