Cote d'Ivoire: Petits Poteaux - Betclic Agora League à Abidjan du 29 mars au 25 mai 2025

Une nouvelle compétition intercommunale de football « Petits Poteaux » est organisée dans quatre communes de la ville d'Abidjan, en partenariat avec les Agoras pour offrir une scène d'expression aux talents locaux. Le championnat dénommé « Betclic Agora League » dont il s'agit, se tiendra du 29 mars au 25 mai 2025. La présentation du projet a eu lieu le mercredi 12 mars 2025, à l'Agora de Koumassi (Abidjan).

Cette première édition du championnat réunira les meilleures équipes de Koumassi, d'Abobo et de Port-Bouët et de Yopougon, offrant une opportunité unique aux joueurs locaux de se démarquer sur une scène plus large.

Le président de la Fédération ivoirienne de football Petits Poteaux, Me Fofana Inza, a dit son engagement à accompagner cette compétition en mettant à disposition toute la logistique pour que la Betclic Agora League soit un succès.

Quant à la directrice pays de Betclic, Kadi Kotondi, elle estime que son entreprise ne pouvait pas passer à côté d'un tel projet, porteur de valeurs si fortes et fédératrices. Car selon elle, la discipline des « Petits Poteaux », en Côte d'Ivoire, est bien plus qu'un sport.

C'est une passion, un mode de vie qui traverse les générations et un terrain d'expression pour des milliers de joueurs à travers le pays. « Avec la "BETCLIC x AGORA LEAGUE", nous allons donner à cette pratique encore plus d'envergure et de reconnaissance populaire », promet-elle.

Pendant une période de deux mois, douze équipes par commune, soit 48 équipes au total vont s'affronter sur les différents Agora de ces quartiers cités. Les équipes seront constituées de 15 joueurs dont 5 remplaçants.

Pour une participation massive des populations sur le terrain, selon le chef du projet la Betclic Agora League, Johan Zézé, l'entrée sera gratuite. Les inscriptions sont toujours ouvertes, moyennant un payement de 80 mille FCFA par équipe. Selon lui, les jeunes garçons, âgés de 18 ans et plus, sont aptes à s'inscrire.

Il est bon de signaler que la compétition se joue uniquement les week-ends. Il promet que le jeu sur le terrain sera rythmé de prestation d'artistes de renommée nationale.

Dans les différentes communes se joueront des matchs de phase de poules à l'issue desquels, deux finalistes par Agora seront retenus. Ces derniers participeront à la grande finale qui est prévue à l'Agroa de Port-Bouët, le 25 mai 2025.

A la fin de la compétition, une somme de 10 millions de FCFA sera partagée entre le vainqueur et le vaincu, souligne Johan Zézé. Si le 1er reçoit un chèque de 7 millions, le deuxième, lui, repartira avec une récompense de 3 millions de FCFA.