Madagascar: Tempête tropicale « Jude » - Premiers dégâts importants à Toliara

Bien que la tempête tropicale Jude n'ait touché terre qu'au cours de la nuit, entre Anakao et Itampolo, la région Atsimo Andrefana subit déjà des dommages considérables. Des vents violents ont balayé la région tout au long de la journée d'hier.

Les bourrasques ont été particulièrement puissantes, affectant Morombe, Toliara I et II, mais aussi Sakaraha, situé à 150 km des côtes. À Sakaraha, sept poteaux en béton de la Jirama, longeant la ville jusqu'à la sortie de la RN7, ont été soit déracinés, soit fortement inclinés par la force du vent. Un arbre massif s'est effondré en pleine chaussée, à proximité du poste de la brigade mixte de circulation routière, obstruant totalement la RN7 en direction de Fianarantsoa.

À Toliara, les vents ont ravagé l'église FLM du quartier d'Antaravay, pourtant construite en dur. Dans plusieurs secteurs de la ville, des feuilles arrachées aux arbres jonchent déjà les rues, notamment sur l'avenue Monja Jaona, à Tanambao Morafeno, Tsianaloka Sacré-Coeur et sur l'axe reliant le stade Maître Kira à Anketa. Les cyclopousses, trop légers face à la force du vent, ont été mis en grande difficulté.

À 19 h, la tempête tropicale se trouvait à 105 km au sud-ouest de Toliara, soit à 75 km à l'ouest de Beheloke, dans le district de Toliara II. Selon le service météorologique, les rafales atteignaient 125 km/h, notamment à proximité du centre du système, qui progressait lentement à 25 km/h. Son atterrissage était prévu entre 21 h et 23 h, entre Anakao et Itampolo.

Routes bloquées

Hier, l'approvisionnement en électricité a été coupé dans toute la ville de Toliara pour des raisons techniques. Seule la desserte vers la D5 - regroupant les quartiers d'Antsihanaka, Andabizy Nord et Betsingilo - n'a pas été rétablie, en raison d'une panne dont l'origine restait inconnue.

Les pluies diluviennes ont commencé à s'abattre sur la ville vers 17 h 30, tandis que la mer est montée dans le quartier d'Ambohitsabo Antsirasira. Plusieurs sinistrés ont rejoint, dès la soirée, les sites d'hébergement d'urgence.

Face aux risques, le Comité préfectoral de gestion des risques et catastrophes (CPGRC) de Toliara a émis un arrêté suspendant la circulation sur les routes nationales RN7, RN10 et RN9, interdisant ainsi les transports suburbains, régionaux et nationaux.

« Même les véhicules privés ont été sommés de rebrousser chemin et de ne pas quitter Toliara. Cette mesure a été prise afin de protéger les usagers, car les conséquences du cyclone restent imprévisibles. Supposons qu'un véhicule tombe en panne en pleine tempête : il se retrouverait dans une situation encore plus critique », a expliqué Zantera Manovosoa, directeur régional des Transports et de la Météorologie pour Atsimo-Andrefana. Cet arrêté reste en vigueur ce jour et pourrait être prolongé selon l'évolution de la situation.

À Morombe, la mer a envahi certaines zones dès la matinée, sous l'effet conjugué des vents violents et des pluies intenses. Dans les districts de Benenitra et Beroroha, les autorités ont appelé les riverains du fleuve Mangoky à évacuer les zones à risque.

À Betioky et Ampanihy, les premières rafales et précipitations se sont fait sentir en soirée.