Madagascar: Mahajanga - Sensibilisation sur l'hygiène alimentaire

Mieux vaut prévenir que guérir. Il était temps pour la commune urbaine de Mahajanga de procéder au rappel à l'ordre sur l'hygiène alimentaire.

Les ventes de denrées alimentaires et d'aliments cuits sur les bords de route se multiplient et envahissent les voies publiques, en particulier aux abords des établissements scolaires. Les jeunes élèves, attirés par ces produits, sont souvent tentés par des denrées exposées sans aucune protection. La menace de maladies telles que la diarrhée ou l'intoxication alimentaire demeure bien présente, car l'hygiène alimentaire est désormais largement négligée.

L'ancien code municipal d'hygiène de la municipalité a été entièrement remis à jour et adapté à la situation locale, pour devenir le Code d'Hygiène et d'Assainissement de la Commune urbaine de Mahajanga (CHA-CUM).

Il a fallu plusieurs années pour modifier et élaborer un nouveau code adapté à la réalité. Le médecin inspecteur au sein du service de district de la Santé publique, docteur Hyacinthe Randrianjafy, vient d'annoncer quelques dispositions avant l'application des sanctions pour les récalcitrants.

Contrôles stricts

« Une action de sensibilisation est effectuée avant d'appliquer les sanctions concernant l'hygiène des marchés. Nous allons vérifier la salubrité à l'intérieur des marchés ainsi que l'assainissement de ces lieux publics.

Puis, nous poursuivrons le contrôle de l'hygiène hors marché et surtout la vente des denrées alimentaires, à commencer par la préparation de ces aliments, de la cuisson jusqu'à leur emplacement dans les vitrines et les étalages. Les vingt-six fokontany de Mahajanga seront également visités et feront l'objet de contrôles stricts, toujours dans le cadre de l'application du Code.

Les gens ne doivent pas acheter ces denrées si elles ne respectent pas les normes sanitaires. Une vérification stricte de l'utilisation des ingrédients, dont les légumes, à partir du lavage jusqu'à leur traitement, sera effectuée », a déclaré le médecin inspecteur.

Selon le code, les denrées alimentaires vendues à l'extérieur des magasins doivent faire l'objet d'une protection rigoureuse contre les pollutions de toute nature. Les comptoirs de vente et les étalages doivent posséder une bordure de protection et être nettoyés chaque jour. Ils doivent être à l'abri du soleil, des intempéries et des pollutions de toute origine.

Les étals doivent être en matériaux lavables et maintenus en bon état de propreté et d'entretien.

Le CHA-CUM est le code d'hygiène municipal pour la commune urbaine de Mahajanga. Il a pour objet de déterminer la réglementation de la prévention et du rétablissement de la salubrité publique dans le territoire de la commune.