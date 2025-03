Madagascar: 17e édition de la FEPA - Exposition massive d'animaux vivants

La plateforme Malagasy professionnels de l'élevage (MPE) organise la 17e édition de la Foire de l'élevage et de la production animale (FEPA) du 08 au 11 mai 2025 dans son enceinte à Nanisana.

Placé sous le slogan « L'élevage, facteur clé de la sécurité alimentaire et du développement durable à Madagascar », cet événement revêt une importance particulière cette année étant donné qu'il coïncide avec la célébration du 30e anniversaire de MPE.

« Dans le cadre de la 17e édition de la Foire de l'Elevage et de la Production Animale, nous allons mettre en avant l'importance cruciale des produits d'élevage dans l'alimentation de la population malgache ainsi que leur contribution à la sécurité alimentaire, voire à l'économie nationale », a expliqué Anjaratiana Nomenjanahary, la présidente du Conseil d'Administration de MPE, lors d'une conférence de presse dernièrement.

20 visiteurs attendus

Une des particularités de cette édition sera l'exposition massive d'animaux vivants. On peut citer, entre autres, les poulets, les lapins, les chèvres, les moutons, les vaches laitières, les poissons, les porcs et bien d'autres animaux exotiques. De nouvelles races d'animaux d'élevage, incluant des nouvelles souches de poulets de chair et de poule pondeuse, seront également présentées à cette occasion.

En tout, plus de 130 stands sont déjà réservés et 20 000 visiteurs sont attendus, selon les organisateurs. Ce qui verra la participation des éleveurs, des producteurs, des opérateurs professionnels, des collectivités territoriales décentralisées, des ministères et des organismes publics, des projets et programmes de développement et des institutions financières ainsi que des partenaires techniques et financiers.

Outre la mise en avant des produits d'origine animale et l'exposition massive d'animaux vivants, des énergies renouvelables appliquées à l'élevage et des produits artisanaux seront également promus durant la 17e édition de la FEPA. En outre, l'élevage, la pêche, l'agriculture, l'agri-business, l'agro-alimentaire, l'artisanat, l'environnement et le tourisme sont les domaines qui y seront exposés.

Contrats signés

Par ailleurs, des conférences-débats y seront organisées au profit des acteurs qui souhaitent investir dans le secteur de l'élevage. La Malagasy professionnels de l'élevage envisage également de réaliser au moins cinq contrats de partenariat signés entre les acteurs opérant dans le secteur dans le cadre de cet événement.

Il y aura en même temps des visites guidées et éducatives au profit des écoles pour faire connaître aux enfants l'importance de l'élevage à Madagascar, sans oublier la sensibilisation du grand public à consommer davantage de produits d'origine animale.