Sénégal: BRVM - Le titre Sicable réalise la meilleure performance en fin de semaine.

Au terme de la séance de cotation de ce vendredi 14 mars 2025de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le titre Sicable (Société Ivoirienne de Câbles) a réalisé la meilleure performance du marché des actions avec une hausse de son cours de 7,39%.

Le cours de cette valeur est ainsi passé de 1 150 FCFA la veille à 1 235 FCFA ce vendredi 14 mars 2025, soit une augmentation de 85 FCFA. Les investisseurs anticipent ainsi la prochaine distribution de dividendes (dont la date n'est pas encore précisée) au titre de l'exercice 2024. En effet la direction vient de publier ses états financiers 2024 vérifiés par les commissaires aux comptes et qui s'est solde par un résultat net de 1,224 milliard FCFA contre 1,429 milliard FCFA en 2023.

La tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé naturellement par Sicable Côte d'Ivoire (plus 7,39% à 1 235 FCFA) suivi par les titres Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 6,52% à 980 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (plus 5,66% à 3 175 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (plus 5,64% à 14 800 FCFA) et SOGB Côte d'Ivoire (plus 4,00% à 5 200 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres BOA Niger (moins 4,28% à 2 910 FCFA), Loterie Nationale du Bénin (moins 5,30% à 5 000 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (moins 1,64% à 8 385 FCFA), Société Générale Côte d'Ivoire (moins 1,35% à 21 900 FCFA) et Africa Global Logistics Côte d'Ivoire (moins 0,72% à 1 370 FCFA).

La valeur totale des transactions se situe en-dessous du milliard FCFA à 921,805 millions FCFA contre 1,710 milliard FCFA.

De son côté, la capitalisation du marché des actions a connu une augmentation de 37,864 milliards, se situant à 10 948,857 milliards FCFA contre 10 910,993 milliards FCFA le jeudi 13 mars 2025.

Celle du marché des obligations enregistre une baisse de 16, 758 milliards, passant de 10 550,470 milliards FCFA la veille à 10 533,712 milliards FCFA ce vendredi 14 mars 2025.

Du côté des indices, on note une situation contrastée. L'indice composite est en hausse de 0,35% à 291,92 points contre 290,91 points. Quant à l'indice BRVM 30, il a progressé de 0,42% à 146,90 points contre 146,29 points précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige est en régression de 0,07% à 123,14 points contre 123,23 la veille.