Tunisie: Le CA s'en sort in extremis devant le ST - Cette fois, la chance a souri !

Un petit match entre autres à cause de l'entêtement de Bettoni et de la mauvaise qualité des milieux. Trois points du coeur et d'envie, mais beaucoup à soigner durant la trêve.

Ce but salvateur de Ben Abda, à la dernière seconde du match face au ST, est de ces buts qui peut peser lourd dans le décompte final. Le genre de but qui peut métamorphoser le parcours d'une équipe et lui permettre de se ressaisir. Un CA qui a gagné un de ses plus mauvais matches joués de la saison, confirmant ainsi ses soucis depuis la phase retour.

C'est en continuité des matches de l'UST et de l'ASS où Bettoni n'a pas réussi à trouver un onze complémentaire et à présenter un volume de jeu rassurant. Contrairement à d'autres matches où les Clubistes ont bien joué et mieux quadrillé le terrain que l'adversaire mais ont perdu face à l'ESZarzis et l'USM. Personnalité des joueurs ? Le coeur mis ? La réussite tout court ? L'apport du public qui poussait jusqu'à la fin ? Un peu de tout cela.

Un CA bien solide en défense malgré l'absence de Ali Youssef (Quand il n'est pas là, la relance est tout autre), et qui n'a pas appuyé sur le champignon pour gagner devant le ST. C'est une réussite, un effort récompensé vers la fin, mais nullement une supériorité technique ou tactique. Le Stade pouvait même gagner vers la fin si ses joueurs avaient été plus lucides.

Ce sont trois points providentiels qui compensent un peu les ratages monstres de points. Mais Bettoni peut avouer quand même qu'il s'est trompé de onze et surtout d'affectation de ses joueurs offensifs. Il a raison donc d'éclater de joie après cette victoire poussive qui atténue les débats houleux sur ses choix un peu «surréalistes».

Avant-centre tournant !

Habitué à changer son onze chaque match et à aimer la rotation de l'effectif en fonction du match et du profil de l'adversaire (principe que maints entraîneurs dans le monde affectionnent), Bettoni est allé un peu plus loin cette fois. Il a choisi pendant plus d'une heure de jouer sans avant classique (Laâbidi était écarté et Kooh mis sur le banc).

Il a opté pour un «faux avant-centre» ou même un avant-centre tournant, dans le sens où des joueurs permutent et l'un d'eux se positionne en pointe. Il a commencé avec Kizumbi au début du match, avant que Khadhraoui ne vienne jouer ce rôle. Même Srarfi a eu quelques séquences dans la peau d'un attaquant de pointe. Et tout cela a fait le bonheur de Arous et de Sahraoui qui avaient pu avancer pour réduire les espaces devant Ait Malek aux abords de la surface.

Bettoni, aussi obstiné qu'il est, a opté pour une affectation des joueurs, pour le moins étrange. Kizumbi, au potentiel reconnu, fait des ravages quand il est mis à droite. C'est un gaucher qui aime décrocher en venant de la droite avec une énorme puissance de tir et des centrages rentrants qui créent le danger. Il le fait jouer à gauche, alors que Khadhraoui, qui a repris ses moyens et qui brille quand il est sur le couloir gauche, joue avant-centre.

Tout cela pour que Srarfi, transparent et frustrant avec son jeu léger et ses déchets techniques, joue dans son poste habituel. Plus de 60', voire plus, avec cette formule qui n'a rien apporté. Quand Khadhraoui a retrouvé son poste, que Garreb est passé à droite, et que Kooh a joué en pointe, le CA a pressé plus. Même chose à l'entrejeu avec un Zemzmi incapable de relayer et de gagner des duels, et qui a enrayé la machine de l'entrejeu.

Quand ce jeune talentueux Sadok Mahmoud est entré, il a réussi des choses dans la relance que Zemzmi n'a jamais pu réussir! Une victoire très bonne à prendre mais Bettoni et son staff ont intérêt à regarder la réalité en face. Ce n'est pas cette production de jeu et ces choix étranges à chaque match qui vont aider le CA dans le dernier sprint final du championnat. Ce n'est pas grave de réviser ses choix et de passer l'éponge sur certaines erreurs. Le contraire serait encore plus grave !