Tunisie: Mes Humeurs - L'IA donne de la voix

Il y a quelques jours, la nouvelle est tombée comme un couperet sur la tête des comédiens et des doubleurs de films. Dans un communiqué, la plateforme Amazon a annoncé mercredi 5 mars des versions doublées par l'intelligence artificielle pour plusieurs films et séries. L'entreprise du multimillionnaire Jeff Bezos propose désormais, sans nouvel enregistrement de voix humaines, plusieurs films et séries disponibles sur sa plateforme de streaming Prime Video.

Etonnement, consternation, lever de boucliers dans le milieu du cinéma, le secteur du doublage est menacé.

Rappelons que YouTube a été la première plateforme vidéo à s'ouvrir au doublage IA, après une période de tests, le site a ouvert la possibilité pour les créateurs de contenu d'être doublés automatiquement. Il suffit au candidat de dire le texte de son choix devant sa caméra, et l'application lui renvoie une vidéo où il débite le même texte traduit dans la langue choisie (en anglais, en allemand, en espagnol, en italien, en arabe, en polonais, etc.).

Surprise : non seulement le timbre de la voix est reproduit, mais le mouvement des lèvres correspond aux mots traduits. Il ne s'agit jusque-là que de vidéos de créateurs, pas de films ou de séries. Sous cet angle, Amazon a franchi le pas : une première série de 12 films et séries va ainsi bénéficier de doublage en anglais et en espagnol destiné au marché latino-américain, le reste viendra-t-il plus tard ? Il y a peu de doute que l'entreprise lâche un morceau aussi appétissant.

Produire un doublage coûte beaucoup moins cher et en beaucoup moins de temps (parfois 10 fois moins cher et 4 fois plus rapide), «une année de travail des comédiens correspond à trois mois dans le monde de l'IA», déclare un producteur ; il y a de quoi allécher les grosses entreprises et inquiéter les doubleurs de voix. Autrement dit, à terme, les producteurs peuvent se passer de toutes les personnes qui incarnent le doublage pour laisser la place à des intelligences artificielles.

Le nouveau duel se présente comme suit : humain contre IA, ou duel entre les grosses entreprises de films et séries, soucieuses de réduire les coûts qui misent sur l'IA et les travailleurs du cinéma qui défendent leur métier.

Il y a un an ( janvier 2023) en France, de nombreux acteurs du doublage, inquiets du remplacement de leur métier ( 15.000 emplois sont menacés) et des dérives que les avancées de l'IA pourraient engendrer, avaient lancé une pétition (qui a eu du succès), mais sans résultats tangibles «pour que la version française- VF- soit faite par des artistes, par des humains et jamais par des machines».

Exception française ou non ; pour l'heure tout porte à croire que les hommes qui souhaiteraient arrêter les offensives des dynamiques de la machine peinent à trouver une voie pour contre-attaquer le rouleau compresseur qu'est l'intelligence artificielle..