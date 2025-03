Tunisie: L'hôpital Charles Nicolle obtient une accréditation internationale en néphrologie

L'hôpital universitaire Charles Nicolle vient d'obtenir l'accréditation de la Société internationale de néphrologie en tant que centre de formation de référence pour les médecins spécialisés dans les maladies rénales. Il devient ainsi le premier établissement de la région à être reconnu pour l'excellence de son programme de formation en diagnostic et traitement des pathologies rénales, incluant l'hémodialyse et la transplantation rénale, conformément aux standards internationaux les plus avancés.

Cette accréditation consacre la Tunisie comme un pôle régional d'excellence médicale et ouvre de nouvelles perspectives pour la formation des médecins à l'échelle internationale. Elle favorise également le transfert de compétences et le renforcement de la coopération scientifique, contribuant ainsi au développement de la néphrologie en Afrique et dans le monde arabe.

En s'inscrivant sur la carte des centres médicaux accrédités à l'international, la Tunisie renforce sa position dans le domaine de la santé et affirme son engagement en faveur de la souveraineté sanitaire à travers la formation de spécialistes capables de répondre aux défis croissants des maladies rénales.