Tunisie: Occupation illégale des trottoirs à Tunis - Des amendes et saisies frappent les commerces récalcitrants

Occupation illégale des trottoirs à Tunis : Des amendes et saisies frappent les commerces récalcitrants

Des opérations de contrôle conjointes ont été menées hier soir, vendredi, dans la vieille ville de Tunis, visant les commerces et cafés qui occupent illégalement les trottoirs et dépassent l'espace autorisé par la loi. Ces actions font partie des efforts continus des autorités locales pour assurer le respect des règles d'urbanisme et de santé publique.

Sous la supervision du gouverneur de Tunis, Imad Boukhreis, et du secrétaire général chargé de la gestion de la municipalité de Tunis, une équipe pluridisciplinaire a pris part à cette campagne, composée de responsables des services de gestion des ressources et des licences, de la maintenance des bâtiments, de la propreté publique, ainsi que d'équipes de la police municipale et de l'administration de la santé publique, sans oublier des représentants du ministère du Commerce et de la délégation de la ville.

Lors de cette opération, plusieurs infractions ont été relevées, et des équipements, tels que des chaises, tables, parasols et panneaux publicitaires, ont été saisis auprès des cafés et restaurants qui n'avaient pas respecté les avertissements précédemment émis par les services municipaux.

En parallèle, des campagnes de contrôle de sécurité et d'hygiène ont également eu lieu dans des quartiers huppés de la capitale, ciblant les établissements qui exploitent de manière illégale les trottoirs. Ces actions ont été diffusées sur les réseaux sociaux, par le biais d'une vidéo publiée par la municipalité de Tunis.

Dans le cadre des contrôles renforcés durant le mois de Ramadan, des inspections sanitaires ont été menées vendredi dans plusieurs marchés de la capitale, notamment les marchés municipaux de El Kabaria et Elharayriya. Cinq amendes financières ont été infligées, ainsi que cinq avertissements, et plusieurs produits alimentaires impropres à la consommation ont été saisis et détruits.

Les inspections sanitaires au marché de Sidi Bahri ont abouti à la distribution de neuf amendes financières, ainsi qu'à la saisie et à la destruction de différentes quantités de produits alimentaires non conformes.

Dans le quartier de Tunis-Centre, une autre campagne de contrôle a eu lieu jeudi dernier, impliquant les services de la santé publique et la police municipale. Cette opération a ciblé les magasins de volaille, de viande rouge et de confiserie, où plusieurs infractions sanitaires ont été relevées, mettant en danger la santé des consommateurs. Les mesures nécessaires ont été prises pour remédier à ces violations.