Tunisie: Création d'une cellule de crise régionale pour lutter contre le criquet pèlerin à Gafsa

Lors d'une réunion de travail tenue hier vendredi au siège de la gouvernance de Gafsa, la création d'une cellule de crise régionale a été décidée afin de prévenir les invasions de criquets pèlerins et de suivre leurs déplacements dans les pays voisins, selon Mongi Afi, responsable de la gestion de la délégation régionale de développement agricole.

Dans une déclaration à l'agence TAP ce samedi, Afi a précisé que cette cellule comprend des représentants des différentes administrations, des municipalités, des délégations et des services de sécurité. À cette cellule s'ajoutent des cellules locales, dirigées par les délégués, pour assurer une couverture territoriale optimale. Par ailleurs, les délégations frontalières d'Om Laarayes, Sidi Boubaker, Metlaoui et Redeyef ont été équipées de 200 litres de médicaments et de pesticides pour faire face à une éventuelle invasion.

Le ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime a, par ailleurs, publié un communiqué confirmant la présence de petits groupes de criquets pèlerins dans la région de Dhehiba, gouvernorat de Tataouine, après des vents du sud. Le ministère a rassuré sur le fait que la situation était sous contrôle.

Dans ce même communiqué, le ministère a précisé que, suite aux observations sur le terrain, les criquets de Dhehiba ne se sont pas regroupés en essaims et ne présentent aucun danger pour la couverture végétale de la région. Les équipes techniques poursuivent leurs inspections à travers toute la zone afin de suivre l'évolution de la situation. Des mesures ont été prises pour maintenir les équipes en alerte et renforcer la lutte contre la propagation de l'infestation, avec l'envoi de matériel, de machines de pulvérisation et de pesticides nécessaires.

Le ministère a également indiqué qu'une réunion de travail de la Commission nationale de vigilance et de lutte contre le criquet a eu lieu mercredi dernier. Présidée par le ministre, cette réunion a réuni des représentants des ministères et des institutions concernés pour élaborer des scénarios de réponse en fonction du plan national d'urgence.

À la suite de cette rencontre, il a été décidé de renforcer l'action des commissions régionales dans les gouvernorats de première ligne (Tataouine, Médenine, Gabès, Tozeur, Kébili et Gafsa), sous l'autorité des gouverneurs. Un stock de pesticides a également été constitué en prévision de toute situation d'urgence.

Enfin, le ministère a signalé la formation de petits essaims de criquets pèlerins en Libye et a assuré que le suivi de cette situation se fait de manière régulière et continue depuis octobre 2024, en collaboration avec des experts internationaux, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et la Commission de lutte contre les criquets pèlerins dans la région.