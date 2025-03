Sénégal: Kaolack/Lutte contre la pauvreté - Gérardine Mukeshimana réitère l'engagement du FIDA de soutenir le pays

La vice-présidente du Fonds international pour le développement de l'Agriculture (FIDA), Gérardine Mukeshimana, a terminé hier, vendredi 14 mars 2025, une visite de deux jours sur les périmètres agricoles du Bassin agricole. Le déplacement qu'elle vient d'effectuer au Sénégal s'inscrivait autour de deux points essentiels : s'entretenir avec les autorités du pays pour trouver les meilleures stratégies de partenariat possibles et ensuite visiter les réalisations du FIDA au Sénégal, notamment dans les régions de Diourbel et Kaolack.

Outre les nombreux enseignements tirés, cette visite dans le domaine agricole du village de Nianta et de Latmingué a ainsi été l'occasion de réitérer l'engagement du FIDA à toujours soutenir le Sénégal dans la lutte contre la pauvreté. Cette intervention comme, elle a été définie par la vice-présidente du FIDA, sera articulée autour de la question de l'accès des populations à l'eau potable, à l'autosuffisance alimentaire, mais surtout trouver des emplois aux nombreux jeunes et femmes en quête d'une quelconque insertion dans la vie professionnelle.

Dans ce domaine, plus de 300 jeunes résidant dans les villages de Nianta et Latmingué ont été tous enrôlés dans le projet "Agri-jeunes", soit dans les filières de l'agriculture, du maraîchage, soit dans l'embouche d'ovins, ou l'aviculture afin de leur permettre d'exercer une activité génératrice de revenus dans leurs propres villages. D'ailleurs, pour ce fait, le FIDA a injecté à Latmingué une enveloppe de près de 50 millions de francs CFA pour soutenir le processus de fixation des jeunes dans leurs terroirs et lutter de manière coordonnée contre l'émigration irrégulière.

La visite de Gérardine Mukeshimana a toutefois été une opportunité de faire de fortes recommandations aux gérants des 10 hectares de périmètre policé de Nianta, afin qu'ils reprennent une bonne partie des plants et du site et réalisent dans ce périmètre plus de spéculations. Mais aussi elle vise à doter les jeunes de Latmingué du matériel informatique et avicole, et d'un important lot d'aliments de bétail pour multiplier les sujets et combattre la divagation.