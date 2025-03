Algérie: Ramadhan - Des initiatives reflétant les valeurs de solidarité à Bordj Badji Mokhtar et Ouargla

BORDJ BADJI MOKHTAR — L'organisation de tables de l'iftar (la rupture du jeûne), la distribution de colis alimentaires et le versement d'aides financières figurent parmi les initiatives les plus marquantes illustrant les nobles valeurs de solidarité et d'entraide sociale durant le mois de Ramadhan dans les wilayas de Bordj Badji Mokhtar et Ouargla.

En ce mois de piété, le mouvement associatif à Bordj Badji Mokhtar, représenté notamment par l'association "Bounat Moustakbel Mouchrik" (Les bâtisseurs d'un avenir radieux), se distingue par des actions caritatives envers les démunis et les gens de passage.

Depuis le début du mois sacré, cette association organise des tables de l'iftar au centre-ville, rassemblant, quelques minutes avant l'appel à la prière du Maghreb, de nombreuses personnes, dont des familles, des passants et des nécessiteux.

L'association veille à préparer des plats issus du patrimoine culinaire local, tout en créant une atmosphère chaleureuse et familiale, notamment pour les franges les plus démunies de la société.

Cette action généreuse, qui en est à sa troisième édition, bénéficie de soutiens financiers ou en nature de la part de bienfaiteurs, selon ses initiateurs.

Le président de l'association, Daami El-Kentaoui, a fait savoir que le nombre de repas préparés à emporter atteint une moyenne de 50 par jour, tandis qu'une centaine de repas sont servis sur place.

Dès les premières heures de la journée, des bénévoles de l'association s'activent pour faire les courses au marché de fruits et légumes de la ville, tandis qu'un autre groupe, chargé des préparations en cuisine, commence son travail avant midi, a indiqué Abdessabour, un membre de l'association.

Malgré la fatigue due aux longues heures de travail, "la nature particulière du mois de Ramadhan donne au bénévole une saveur unique, celle de l'effort consenti pour obtenir la récompense divine à travers ces actes de générosité", a-t-il dit.

D'autres associations sont également actives, à l'exemple de l'antenne locale de la fondation "Nas El-Khir" (Les gens du bien), qui sert des repas chauds à emporter, destinés aux usagers de la route, passants et autres personnes démunies.

De nombreux bénévoles, issus de différentes associations caritatives, ont exprimé leur satisfaction de contribuer à ces initiatives, en considérant que le Ramadhan constitue une opportunité précieuse pour venir en aide aux catégories les plus nécessiteuses de la société.

De leur côté, les jeûneurs qui fréquentent quotidiennement les tables de l'iftar ont salué ces initiatives solidaires, exprimant leur gratitude pour les efforts déployés par les bénévoles afin de leur assurer un repas chaud tout au long du mois sacré.

La Direction locale de l'action sociale et de la solidarité (DASS) a, pour sa part, accordé des autorisations pour l'ouverture de trois restaurants "Rahma" (miséricorde), offrant l'iftar aux passants et aux nécessiteux, grâce à l'initiative de bienfaiteurs.

Les services de la DASS ont également apporté leur soutien et leur accompagnement pour faciliter l'ouverture de ces restaurants agréés à travers la wilaya.

En coordination avec les services du Commerce, la DASS organise des visites d'inspection pour superviser ces activités solidaires, en prodiguant des conseils sur l'utilisation sécurisée du gaz pendant la cuisson, ainsi qu'à veiller au respect des normes d'hygiène et à la qualité des aliments utilisés.

A Ouargla, un total de 10.631 familles nécessiteuses ont bénéficié de l'allocation de solidarité du mois de Ramadhan. Cette aide financière de 10.000 DA chacune, a ciblé des familles vulnérables et à faibles revenus, sélectionnées sur la base de listes établies par les cellules de proximité de la DASS, en coordination avec les instances compétentes, a précisé le directeur du secteur, Ahmed Sakhi.

Par ailleurs, près de 3.000 colis alimentaires, contenant des denrées alimentaires de base, ont été distribués aux familles dans le besoin, alors que la distribution de 1.000 colis supplémentaires, offerts par des bienfaiteurs, se poursuit en coordination avec le Comité de la wilaya du Croissant-rouge algérien (CRA), selon la DASS.

En outre, une dizaine de restaurants ont été ouverts pour offrir l'iftar aux passants et aux nécessiteux à travers la wilaya, a-t-on ajouté.

Ces restaurants servent quotidiennement plus de 2.000 repas chauds à table et 150 repas à emporter, a-t-on signalé de même source.

A Adrar, un Iftar a été organisé vendredi pour des enfants orphelins à l'initiative du bureau local de l'Association "Kafel El Yatim".

Ce rendez-vous caritatif qui est à sa 6ème édition a vu la présence de plus de 300 enfants accompagnés de leurs proches en provenance de plusieurs communes de la wilaya, ainsi qu'un nombre d'invités et de bienfaiteurs, venus partager ce moment de joie et de convivialité avec eux.