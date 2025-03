Algérie: Le groupe Sonelgaz honore ses travailleurs à besoins spécifiques

ALGER — Le groupe Sonelgaz a organisé une cérémonie en l'honneur de ses travailleurs à besoins spécifiques, à l'occasion de la célébration de leur journée nationale qui coïncide avec le 14 mars de chaque année, indique un communiqué du Groupe.

La cérémonie s'est déroulée, vendredi, au centre de formation du groupe à Alger, en présence du ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Mohamed Arkab, du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb, du Secrétaire général du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, représentant la ministre, Soraya Mouloudji, du PDG du groupe Sonelgaz, Mourad Adjal, du secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Amar Takdjout, et du Secrétaire général de la Fédération nationale des travailleurs des industries électriques et gazières (FNTIEG), Mohamed Abdelfattah Ouled Naoui.

Cette cérémonie se veut une "tradition annuelle qui témoigne de la reconnaissance de Sonelgaz envers les efforts de travailleurs à besoins spécifiques et de son engagement à les accompagner et à leur fournir toutes les conditions nécessaires à leur insertion dans l'environnement du travail", ajoute la même source.

Dans son allocution à cette occasion, M. Arkab a salué cette "initiative humaine noble", soulignant que la célébration de cet événement "est l'occasion de renouveler l'engagement à soutenir et à renforcer les droits des personnes à besoins spécifiques et à leur permettre de contribuer activement dans divers domaines".

Le ministre d'Etat a également salué les efforts des travailleurs honorés, qui "ont démontré leur forte volonté de surmonter les défis, et contribué avec mérite au développement du secteur", relevant "l'engagement des hautes autorités, à leur tête le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à renforcer les mécanismes de solidarité nationale et à prendre en charge cette catégorie, à travers des politiques garantissant leur droit à l'éducation, à la formation, à l'emploi et aux oeuvres sociales".

Cette cérémonie a été ponctuée par la projection d'un film documentaire mettant en avant les efforts de Sonelgaz dans le soutien et l'accompagnement de ses travailleurs à besoins spécifiques, outre la distribution de cadeaux à cette catégorie, selon le communiqué.