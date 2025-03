Algérie: Le ministre de l'Education nationale préside la cérémonie de célébration de la Journée internationale des mathématiques

ALGER — Le ministre de l'Education nationale, M. Mohammed Seghir Sadaoui, a présidé, samedi au Pôle scientifique et technologique Chahid Abdelhafid-Ihaddaden de Sidi Abdellah (Alger), en compagnie du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, et du ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse, Mustapha Hidaoui, une cérémonie organisée à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des mathématiques (14 mars) sous le slogan "Les mathématiques, art et créativité".

La cérémonie, à laquelle ont assisté les présidents et représentants d'instances constitutionnelles et de hauts cadres de l'Etat, a été marquée par des conférences et des présentations interactives sur l'histoire des mathématiques et la participation de l'Algérie aux Olympiades de mathématiques, ainsi que par la distinction de quatre lauréats de la 2e édition des Jeux mathématiques et logiques, de six étudiants lauréats de concours de mathématiques et de maîtres de conférences.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Sadaoui a précisé que le ministère de l'Education nationale oeuvrait, en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, à "l'élaboration d'une stratégie efficace pour découvrir les talents dans le domaine des mathématiques dès les premiers niveaux d'enseignement", rappelant que les mathématiques, notamment appliquées, "sont au coeur des technologies modernes, de l'intelligence artificielle, de la physique spatiale et des sciences médicales modernes".

Il a expliqué que cette stratégie "repose sur plusieurs axes, dont l'approfondissement et le renforcement de la formation en mathématiques à travers l'enseignement spécialisé, par le biais de l'ouverture de lycées spécialisés régionaux (5 lycées au niveau national) pour attirer les élèves qui obtiennent les meilleures moyennes en mathématiques dans le cycle moyen, la structuration des Olympiades de mathématiques, la garantie de l'encadrement nécessaire et la formation continue des élites scolaires".

Cette stratégie repose également sur "le renforcement des accords de partenariat, tant au niveau national, avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qu'avec des pays ayant une expérience avérée en la matière pouvant bénéficier à nos élites montantes", a ajouté le ministre.

A cette occasion, la délégation ministérielle a visité une exposition des contributions et innovations d'élèves et d'étudiants universitaires dans le domaine des mathématiques et des sciences, lesquels ont été encouragés par les ministres à "continuer à s'illustrer dans ces domaines, notamment les technologies modernes".