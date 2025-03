Afrique: Mondial (U17)/Algérie-Botswana - Les Vertes pour renverser leur adversaire

ALGER — L'équipe nationale féminine U17 de football, battue par son homologue botswanaise (2-1), samedi dernier à Francistown, au match aller de deuxième tour, tentera de renverser son adversaire dimanche au Stade Mustapha Tchaker de Blida (21h00), pour composter son billet pour le troisième et dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2025 de la catégorie.

Lors de la manche aller, les choses avaient pourtant bien commencé pour les jeunes filles algériennes, qui étaient les premières à trouver le chemin des filets, dès la 20e minute de jeu, grâce à la joueuse de l'Affak Relizane, Hanane Sehoul, mais c'était sans compter sur un retour en force des Botswanaises qui ont réussi à inscrire deux buts en seconde période, grâce à Kelestso Lesotho qui a égalisé, peu après l'heure de jeu, avant que sa coéquipière Samantha Sebotho Amogelang ne double la mise, quelques minutes plus tard.

Une défaite surprise et amère qui va obliger la sélection algérienne à sortir le grand jeu dimanche soir à Blida pour espérer passer l'écueil botswanais et se rapprocher un peu plus d'une participation historique au mondial des moins de 17 ans qui se déroulera sur le continent africain.

Conscientes de la difficulté de leur mission, les footballeuses algériennes n'ont pas perdu beaucoup de temps pour préparer comme il se doit le match retour avec la ferme détermination de décrocher le précieux sésame et poursuivre l'aventure des éliminatoires.

En prévision de la manche retour qui s'annonce décisive, les joueuses algériennes ont bien préparé le rendez-vous de dimanche soir sous la conduite du coach national Abdennour Mira.

Les coéquipières de Miriam Assia Briki (O. Lyon) ont effectué plusieurs séances d'entrainement au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger), avec un effectif au complet. Le staff technique a mis l'accent sur les aspects tactiques et techniques, tout en rectifiant les erreurs constatées lors du match aller.

A noter le retour de la troisième gardienne, Wissam Fetioune, absente lors du déplacement au Botswana pour des raisons techniques, mais rappelée pour ce rendez-vous crucial, selon la FAF.

Pour rappel, la sélection algérienne avait validé son billet pour ce deuxième tour des éliminatoires aux dépens de son homologue tunisienne, qu'elle avait éliminée en janvier dernier : 1-0 à l'aller et 0-0 au retour.

Le troisième et dernier tour de ces éliminatoires de la Coupe du monde féminine des U17, aura lieu en avril prochain, avec des matchs "aller" prévus les 18, 19 et 20 avril, alors que les matchs "retour" se joueront les 25, 26 et 27 du même mois.

A l'issue de ce troisième tour, quatre équipes africaines valideront leurs billets pour la phase finale de la compétition prévue sur le continent africain du 17 octobre au 8 novembre 2025.