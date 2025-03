Algérie: Hadj 2025 - Le choix du vol est définitif et aucune modification n'est possible une fois la réservation confirmée

ALGER — L'Office national du pèlerinage et de la omra (ONPO) a invité, samedi dans un communiqué, les citoyens concernés par l'accomplissement des rites du hadj à choisir attentivement le vol qui leur convient, leur rappelant que le choix du vol est "définitif" et qu'aucune modification n'est possible une fois la réservation confirmée.

"Le choix d'un vol pour le hadj est obligatoire et définitif et aucune modification n'est possible une fois la réservation confirmée, d'où la nécessité pour les citoyens concernés de choisir attentivement le vol qui leur convient", précise le communiqué.

Le non-respect de cette obligation "entraînera la perte de la carte Nusuk et empêchera le pèlerin de voyager et d'accomplir ses rites", prévient l'ONPO, précisant que "les frais engagés ne sont pas remboursés après émission du billet".