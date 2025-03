Tunisie: Avant l'hydrogène vert, une étude pour sécuriser l'avenir de Gabès

Le bureau régional de la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT) à Gabès a exprimé, dans un communiqué publié vendredi, sa préoccupation concernant le projet de production d'hydrogène vert dans le gouvernorat. L'organisation appelle à la réalisation d'une étude détaillée pour évaluer les effets économiques, environnementaux et sociaux du projet.

La CONECT a souligné l'importance d'une analyse exhaustive des répercussions du projet, en particulier sur les ressources naturelles de la région. L'étude devrait notamment porter sur la consommation d'eau, les émissions de gaz à effet de serre, la gestion des déchets industriels, ainsi que l'impact sur la qualité de vie des habitants. Elle devra également examiner les bénéfices économiques locaux, en termes d'emplois créés et d'impact sur des secteurs clés comme l'agriculture et la pêche.

Afin d'assurer une prise en compte des préoccupations des citoyens, le bureau régional de la CONECT a demandé l'organisation de séances d'écoute publiques et de rencontres ouvertes. L'objectif est de permettre aux habitants de Gabès de s'informer sur le projet, de partager leurs avis et de discuter des résultats de l'étude. De plus, l'organisation insiste sur la nécessité de publier ces résultats de manière transparente et de permettre aux experts locaux de les analyser en profondeur, afin d'identifier des solutions pour minimiser les impacts négatifs éventuels.

La CONECT a également plaidé pour l'ouverture d'un dialogue sérieux entre les investisseurs et la communauté locale. Ce dialogue viserait à garantir que le projet soit conçu en adéquation avec les besoins et priorités de développement de la région. Il est crucial que le projet bénéficie à la fois à l'économie locale et à l'environnement, tout en respectant les droits des habitants.

La CONECT a rappelé que le gouvernorat de Gabès a besoin d'investissements responsables, susceptibles de soutenir son développement tout en préservant ses ressources naturelles et en respectant les droits de ses habitants. L'organisation a ainsi exhorté les autorités et les investisseurs à répondre favorablement à ces demandes avant de procéder à la mise en oeuvre du projet.

Ce projet ambitieux doit être l'occasion d'un développement harmonieux, respectueux de l'environnement et des populations locales, selon la CONECT.