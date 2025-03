Tunisie: Ligue 2 - 19e journée - La JSK à l'épreuve du déplacement

Le Croissant Chebbien jouera-t-il un mauvais tour aux Aghlabides, tout bénéfice pour l'ASK ?

A sept journées du terme, la Ligue 2 entame quasiment son dernier virage avec pour enjeu l'accession et le maintien pour le gros des troupes des deux groupes. Aujourd'hui, dans le cadre des matchs du groupe A, une seule rencontre est prévue, en attendant le reste des oppositions, demain.

A Oued Ellil, l'ASOE, avant-dernier, croisera Mégrine Sport et devra valider pour ne pas s'enliser et s'exposer davantage, en espérant par la suite redresser la situation d'ici la fin de la saison. Quant à l'Association Mégrine Sport, elle n'est plus qu'à trois unités du leader jendoubien et attend le bon moment pour fondre sur lui.

Passons maintenant au groupe B où les sept explications épinglées au menu se dérouleront aujourd'hui. A tout seigneur tout honneur. La JS Kairouanaise, leader, se produira cet après-midi à Chebba où le Croissant local, en mauvaise posture au classement, espère se relancer. Défense de fer, attaque ultra réaliste et régularité à toute épreuve, la JSK plane jusque-là sur son groupe, reléguant le dauphin kasserinois à six unités. Avantage donc à la JSK face à des Chebbiens inconstants jusque-là.

Revenons à présent au dauphin kasserinois. Un périlleux déplacement attend l'ASK à Sidi Bouzid, quoique l'OSB ne soit pas actuellement acculé au classement. En effet, l'Olympique Sidi Bouzid n'est pas en position alarmante, même si se payer le dauphin constitue tout de même un challenge... En face, l'ASK n'a pas perdu l'espoir de revenir sur la JSK même si seul un destin favorable exaucera ses voeux.

Le 3e club actuellement sur le podium n'est autre que le Progrès de Sakiet Eddaier qui se produira à Sfax face au Sfax Railways Sports. Deux points séparent les deux équipes et une victoire sfaxienne lui permettrait de monter sur le podium.

Au pied du podium, l'OC Kerkennah à lui aussi un bon coup à jouer en évoluant à Agareb. Aujourd'hui, entre l'AS Agareb et l'Océano Club, les ambitions sont diamétralement différentes. L'ASA joue pour le prestige et les insulaires visent le 3e rang du classement.

Les illusions perdues de la Stayda

Au fur et à mesure que l'on descend dans la hiérarchie, les rencontres ressemblent presque à des matchs couperet. Tout d'abord à Tataouine où Rogba, lanterne rouge, 9e de rang, reçoit le Stade Gabésien. La donne est claire pour ce match. Si l'ES Rogba veut croire au maintien jusqu'au bout et par la même occasion fondre sur l'ES Jerba et le CS Chebba, il doit valider aujourd'hui quelle que soit la manière.

Quant à la Stayda, la saison est forcément ratée pour un club qui ne se fait plus aucune illusion quant à la montée en Ligue 1. D'ailleurs, le SG a même évité le pire puisqu'à un moment donné, il flirtait avec la zone rouge !

Le 6e match épinglé au programme mettra aux prises Baath Bouhajla et l'AS Jelma.

Les deux clubs sont en position favorable au classement et évolueront donc sans pression. Jeu débridé en perspective pour deux formations qui évolueront libérées de toute contrainte.

Enfin, l'ES Jerba Midoun, avant-dernier, reçoit le CS Redaief, mathématiquement pas encore maintenu en Ligue 2. Les insulaires ont une belle carte à jouer puisqu'ils peuvent revenir à hauteur des Chebbiens s'ils gagnent et bénéficient du «coup de pouce» du leader qui se produira à Chebba. Match capital pour l'ESJ qui ne peut plus se permettre de dilapider des points.

Le programme

Aujourd'hui

Groupe A :

14h00 : AS Oued Ellil -Mégrine Sport

Groupe B :

14h00 : CS Chebba- JS Kairouanaise

14h00 : Olympique Sidi Bouzid -AS Kasserine

14h00 : Sfax Railways Sports -PS Sakiet Eddaier

14h00 : AS Agareb- OC Kerkennah

14h00 : ES Rogba Tataouine -Stade Gabésien

14h00 : BS Bouhajla- AS Jelma

14h00 : ES Jerba -CS Redaïef

Demain

Groupe A :

14h00 : Jendouba Sport -ES Hammam Sousse

14h00 : AS Marsa -SA Menzel Bourguiba

14h00 : ES Radès -AS Ariana

14h00 : CS Hammam-Lif -EM Mahdia

14h00 : CS Msaken -Kalaa Sport

14h00 : SC Moknine- CS Korba