Afrique de l'Est: Les journalistes africains soulignent le rôle essentiel des dirigeants d'Afrique de l'Est dans la promotion de la paix

<strong>Addis Ababa — Des journalistes de diverses nations d'Afrique de l'Est se sont réunis pour un dialogue crucial au studio de la POA.

La discussion a porté sur la paix, le développement et l'intégration dans la région.

Les journalistes ont évoqué la crise sécuritaire et politique qui sévit dans des pays tels que le Soudan, la Somalie, l'Ouganda et d'autres États membres de la région. Ils ont partagé leur point de vue selon lequel il y a beaucoup à faire pour instaurer la paix dans la région.

Un journaliste kenyan, Naliston Njagi, a déclaré : "L'Afrique de l'Est n'est pas très performante en termes de paix et de sécurité. Mais je crois que la majorité des Africains ont pris conscience que la plupart des problèmes que nous rencontrons en matière de paix et de sécurité ne peuvent être résolus que par nous-mêmes".

Les journalistes ont souligné le rôle essentiel des dirigeants d'Afrique de l'Est dans la promotion de la paix. Ils ont également souligné la nécessité pour les pays voisins de travailler ensemble dans un effort de collaboration pour combattre les conflits et les crises.

Ils ont affirmé que la stabilité régionale ne pouvait être atteinte que par des actions communes, où les pays se soutiennent mutuellement pour surmonter les différents défis auxquels ils sont confrontés.

En outre, les journalistes ont recommandé aux dirigeants africains de se concentrer sur le renforcement de la confiance entre eux, plutôt que de s'en remettre à des entités extérieures pour trouver des solutions.

Ils ont souligné que le renforcement des relations intra-africaines permettrait à la région de résoudre ses problèmes de manière plus efficace et indépendante.

Obaj Okaj, journaliste à Eye Radio au Sud-Soudan, a déclaré que les dirigeants devaient instaurer la confiance, car la paix commence par nous-mêmes, chez nous, et nous appelons quelqu'un.

"Si vous invitez quelqu'un, cette personne peut également inviter d'autres personnes à venir et à participer. Le conflit s'aggravera alors, comme celui qui se déroule au Rwanda et au Congo. Nous avons besoin d'un véritable dialogue et d'une discussion entre les dirigeants.

Serak Ramu, de Standard Media au Kenya, a souligné l'importance d'instaurer la confiance entre les dirigeants africains.

"Nous devons instaurer la confiance. Nous devons nous faire confiance les uns les autres. Si votre voisin est l'Ouganda, faites confiance aux Ougandais, car ce sont les personnes les plus proches qui peuvent vous aider. Nos dirigeants doivent se faire confiance. Nous devons renforcer le dialogue. Nous devons communiquer en permanence, pas quand nous avons des problèmes, pas quand nous avons des conflits.

Diana, journaliste à BRIDGE FM en Ouganda, a déclaré : "En cas de guerre, ce sont les femmes et les enfants qui sont les plus touchés. Nous devons le comprendre. En tant que médias, nous avons aussi un rôle à jouer dans la lutte contre les conflits.

En outre, les journalistes ont souligné la responsabilité des médias dans la promotion du dialogue et de la compréhension entre les parties en conflit. En amplifiant les récits des artisans de la paix et des défenseurs des solutions non violentes, les médias peuvent inspirer l'espoir et encourager les efforts de collaboration en vue de la résolution des conflits.