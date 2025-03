Ethiopie: Les parties prenantes sont récompensées pour leur contribution à la réussite du 38e sommet de l'UA

<strong>Addis Ababa — Le ministre des affaires étrangères, Gedion Timothewos, ainsi que les ministres d'État, l'ambassadeur Birtukan Ayano et l'ambassadeur Mesganu Arga, ont remis des certificats de reconnaissance aux membres du comité national et du comité principal, ainsi qu'aux parties prenantes issues de diverses institutions sectorielles et aux bénévoles qui ont contribué à la réussite du 38e sommet de l'UA.

À cette occasion, M. Gedion a déclaré que l'Éthiopie avait démontré qu'Addis-Abeba était en fait un centre diplomatique et un exemple de réussite en matière de diplomatie et de transformation économique.

Il a ajouté que le sommet de l'UA de cette année était l'occasion pour l'Éthiopie de montrer qu'elle occupe une place particulière dans la cause panafricaine.

Le ministre a également remercié les parties prenantes qui ont contribué à la réussite du sommet.

La ministre d'État aux affaires étrangères et chef du comité national pour la préparation du 38e sommet de l'UA, Birtukan Ayano, a pour sa part déclaré que le sommet était une réussite sur toute la ligne et que l'Éthiopie y avait présenté ses réussites diplomatiques, économiques et politiques.

Il convient de rappeler que le 38e sommet de l'UA s'est tenu avec succès à Addis-Abeba, du 15 au 16 février, sous le thème "Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine grâce aux réparations" : "Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine à travers les réparations".