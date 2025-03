Afrique: Célébration - L'ONG Actions de solidarité internationale souffle ses 40 bougies de service au continent

Lancées le 5 janvier 1985 à Ouagadougou, au Burkina Faso, les activités de l'organisation non gouvernementale (ONG) Actions de solidarité internationale (ASI) ont été déployées également dans d'autres pays comme le Congo où l'ONG s'est installée en 2007à Brazzaville puis en 2012 puis à Pointe-Noire. Les festivités des 40 ans de l'ONG ont eu lieu le 14 mars au Centre de Pointe-Noire.

L'action d'ASI repose sur la prise en charge innovante des différents bénéficiaires de la rue à l'insertion socio-professionnelle et sur la volonté de l'ONG de leur permettre de construire leur projet de vie pour elle et leur enfant « Si nous menons à bien notre action, c'est bien grâce à nos partenaires. Qu'ils soient techniques, institutionnels ou privés, toute notre action est fondée sur la durée et la qualité.

Rien ne serait possible sans nos équipes, nos partenaires et tous et celles qui n'acceptent pas que les jeunes filles mineures soient en rue avec leurs enfants », a dit Abdoulaye Ndiaye, directeur général d'ASI, en guise de remerciement à l'assistance et aux partenaires dont l'appui et le soutien incommensurables durent depuis treize ans.

Se félicitant de la collaboration d'ASI et en harmonie avec les préoccupations du ministère en charge des Affaires sociales, Freud Dzama, directeur départemental des Affaires sociales de Pointe-Noire, a renchéri: « Je me réjouis de ce partenariat qui permet de coordonner de façon efficace les réponses à apporter aux personnes vulnérables, en général, et aux jeunes filles en situation de rupture familiale, en particulier.

Tous nos remerciements à l'ensemble des agents d'ASI qui oeuvrent pour la prise en charge de ces personnes vulnérables. Leur implication et leur engagement dans ce combat est indispensable pour leur offrir une seconde chance ».

Fondateur et président d'ASI, Jean Luc Condamine a retracé l'histoire de cette organisation qui a commencé le 5 janvier 1985, au Burkina Faso. A l'époque dans ce pays, les actions d'ASI étaient centrées sur la santé puis progressivement sur le développement général, la nutrition, l'alphabétisation, l'agriculture, le commerce, l'organisation communautaire et un centre de rééducation qui est maintenant un centre de référence national. Après le Burkina Faso, l'ONG ASI s'est installée en 1997 dans l'ex Zaïre en déployant un programme sur le modèle du Burkina Faso. En 1997, ASI s'établit à Maroua, au Cameroun.

Le relais pris par des ONG locales

A cause de l'instabilité régnante à l'époque dans ces pays et pour protéger son personnel menacé, ASI s'y est retirée laissant toutefois des ONG locales continuer son action en béneficiant de son soutien. Plus tard, les programmes de développement intégrés vont faire face à cause du phénomène grandissant des jeunes filles mineures en situation de rue et à ceux centrés sur la prise en charge des jeunes filles mineures et à leur insertion socio-professionnelle.

En 2007, s'ouvre donc le centre de Brazzaville ayant pour base le projet de permette à chaque bénéficiaire de construire son projet de vie par le biais de la prise en charge de la rue à l'insertion socio-professionnelle. En 2012 s'ouvre le centre de Pointe-Noire qui accueille près d'une centaine de jeunes filles dans le mois. En 2023, le centre de Dolisie est lancé avant celui de Nkayi et Libreville en 2014.

« Nous prenons en charge chaque année 370 filles de la rue à l'insertion socio- professionnelle. Nous souhaitons, grâce au programme, qu'elles puissent avoir un avenir. 65 % de ces filles sont mamans. Chaque fois que nous réussissons l'insertion des jeunes filles, nous réussissons aussi l'avenir de leur enfant. Au terme de ces 40 ans, nous avons à la fois le sentiment du travail accompli à travers les succès et les crises. Mais aussi le sentiment du travail qui nous reste à faire », a conclu Jean-Luc Condamine.

Les témoignages de Ruth Ondongo, Belveder et Nkembi Taliane, bénéficiaires du programme, ont édifié l'assistance sur l'immense travail mené par ASI pour sortir les jeunes filles de leur situation de désespérées, en espérant qu'elles pourront construire une nouvelle vie.

Les festivités des 40 ans d'ASI ont pris fin avec l'inauguration de l'atelier de couture qui va accueillir de nombreuses bénéficiaires qui seront formées et insérées dans la vie socio-professionnelle une fois la formation terminée, en devenant des maîtresses-artisanes ou en travaillant dans des ateliers de couture de la place.