Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Le programme 'Genius' soutient 1000 femmes cheffes d'entreprise

Initié par la chambre nationale des femmes cheffes d'entreprises et entrepreneures du Congo, le programme "Genius", lancé le 13 mars à Brazzaville, va appuyer techniquement et financièrement 1000 femmes entrepreneures et startupeuses identifiées dans cinq localités du Congo.

Le programme "Genius" a été lancé par la ministre des Petites et Moyennes entreprises et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mokolo, en présence de la représentante résidente du Programme des Nations unies pour le développement au Congo, Adama-Dian Barry.

Il est un incubateur et un accélérateur d'entreprises dédié à appuyer les femmes entrepreneures, artisanes, commerçantes, startuppeuses et agricultrices du Congo. Le projet a pour objectif de renforcer l'autonomisation économique des femmes, en leur offrant un appui structuré, des formations spécifiques et un accès aux outils financiers et aux marchés.

Pour cette première phase, 1000 femmes entrepreneures sont sélectionnées dans cinq localités du Congo : Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Oyo et Ouesso. Ces cheffes d'entreprise vont bénéficier d'un accompagnement technique et financier continu du projet, qui leur permettra de renforcer leurs entreprises.

Le "Genius", financé par Ecobank, offrira aussi à ces startupeuses des formations pratiques pour renforcer leurs compétences, un mentorat personnalisé en vue de les guider à chaque étape ainsi qu'un accès aux financements et aux opportunités de marché.

Le projet sera mis en oeuvre dans le cadre du programme Ellever initié par Ecobank pour donner une réponse concrète aux problèmes de financement auxquels les entrepreneures sont confrontées. Il vise à leur offrir un partenariat complet afin de leur permettre d'accéder à des services financiers adaptés ainsi qu'à une éducation financière adéquate, selon Flavie Lombo, ambassadrice dudit programme.

S'exprimant à cet effet, la ministre Jacqueline Lydia Mikolo a salué l'initiative qui, selon elle, permettra de renforcer l'autonomisation de la femme, conformément à la vision du gouvernement.