Tunisie: Gestion des établissements privés - L'UTIPEF plaide pour une révision des lois

L'Union tunisienne des propriétaires d'institutions privées d'enseignement et de formation (UTIPEF) a appelé les ministères de tutelle à réviser les textes juridiques afin de les adapter aux réalités du terrain et d'améliorer la gestion des établissements privés.

Dans une déclaration à l'agence TAP, Abdellatif Khamassi, président de l'UTIPEF, a critiqué le manque de coordination entre les ministères concernés, notamment ceux de l'Éducation, de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi que de l'Emploi et de la Formation professionnelle, avec les propriétaires d'établissements privés opérant dans les secteurs de l'enfance, de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle.

À cet égard, Khamassi a également dénoncé l'absence de rencontres et de concertations entre les autorités de tutelle et le secteur privé, empêchant ainsi l'examen des circulaires, de leurs modalités d'application et de leur impact sur la pérennité des établissements. Il a insisté sur la nécessité d'un dialogue constructif pour assurer l'adéquation des réglementations avec les besoins du secteur et les réalités du terrain.