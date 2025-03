Afrique du Nord: Lutte contre le criquet pèlerin - Opérations intensifiées en Tunisie suite à une invasion en provenance de Libye

Le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a annoncé le lancement des opérations de lutte contre le criquet pèlerin, après l'entrée d'insectes dans la région de Dhehiba, à Tataouine, en provenance de Libye. Dans un communiqué publié ce samedi, le ministère a précisé que les services régionaux compétents du ministère à Tataouine ont effectué, dans la nuit du 12 au 13 mars 2025, un traitement terrestre ciblant la zone infestée. Afin de renforcer les efforts, des équipes de terrain supplémentaires, dotées de pulvérisateurs montés sur camions et de citernes d'eau, ont été déployées dans la nuit du 14 au 15 mars.

Ces équipes ont été envoyées par les commissariats au développement agricole de Sidi Bouzid et Gabès pour assister les équipes locales dans leurs opérations. Le ministère a assuré que les actions de traitement se poursuivent actuellement. Par ailleurs, le ministère de l'Agriculture, en collaboration avec la Commission de lutte contre le criquet pèlerin, organise une session de formation du 13 au 21 mars 2025.

Cette formation, dirigée par un expert de la commission, porte sur les techniques de pulvérisation des pesticides et comprend des sessions pratiques pour l'utilisation des équipements d'épandage acquis après la dernière invasion acridienne en Tunisie. Des techniciens de la direction générale de la santé végétale et du contrôle des intrants agricoles, ainsi que des représentants des gouvernorats frontaliers (Tataouine, Médenine, Gabès, Tozeur, Kébili), participent à cette formation.

Le ministère a également expliqué que l'apparition du criquet pèlerin sur le territoire tunisien est liée à sa prolifération dans plusieurs pays du Sahel et d'Afrique du Nord, en particulier en Libye, où les conditions climatiques (précipitations et couverture végétale) ont favorisé sa reproduction. Les équipes techniques continuent de surveiller les déplacements des criquets et de mener des opérations de contrôle dans toutes les régions affectées. Le ministère a souligné que tous les intervenants, tant au niveau central que régional, sont en état d'alerte, avec des actions intensifiées pour contenir la propagation de l'infestation. Des équipements, des pulvérisateurs et des pesticides ont été envoyés pour faire face à la situation.

Le 12 mars, une réunion de la commission nationale de veille et de lutte contre le criquet a été tenue sous la présidence du ministre de l'Agriculture, Ezzedine Bencheikh, en présence des représentants des ministères et institutions concernés. Lors de cette réunion, des mesures préventives ont été prises pour coordonner les efforts de lutte à travers les gouvernorats frontaliers. Il a été convenu de renforcer les équipes locales et de mettre en place un stock de pesticides en prévision de nouvelles invasions.

La commission nationale de lutte contre le criquet reste en réunion permanente pour suivre l'évolution de la situation. Enfin, le ministère a indiqué que des essaims peu nombreux de criquets pèlerins sont actuellement observés en Libye. Les autorités tunisiennes poursuivent une surveillance continue de la situation depuis octobre 2024, en étroite collaboration avec des experts internationaux, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et la Commission de lutte contre le criquet pèlerin de la région occidentale.