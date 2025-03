Tunisie: Vols directs et nouvelles opportunités - Le pays séduit le marché tchèque

Les voyagistes ont annoncé que la liaison aérienne directe des vols charters entre la République tchèque et la Tunisie débutera en avril prochain et connaîtra une montée en régime progressive jusqu'à la fin du mois de novembre. Cette annonce a été faite lors de leur rencontre avec le ministre du Tourisme, Sofiene Tekeya, en marge de la 33e édition du salon du tourisme Holiday World & Region World à Prague. S

ofiene Tekeya a souligné que la participation tunisienne à cet événement constitue une opportunité clé pour renforcer les partenariats avec les acteurs internationaux du secteur et explorer de nouvelles perspectives de promotion de la destination tunisienne, notamment sur le marché tchèque, qui bénéficie d'une ouverture sur l'ensemble des pays d'Europe centrale. Dans ce contexte, il a rappelé que la Tunisie a accueilli plus de 140 000 touristes tchèques en 2024, enregistrant une hausse de plus de 30 % par rapport à l'année de référence 2019, avec plus de 1,2 million de nuitées recensées.

À cette occasion, le ministre a rencontré les principaux voyagistes et agences de voyage tchèques, mettant en avant l'attrait de la Tunisie en tant que destination touristique accessible toute l'année. Il a souligné la diversité de l'offre touristique tunisienne, qui répond aux attentes des touristes tchèques en quête de nouvelles expériences.

Lors de son échange avec des professionnels et experts du secteur, il a insisté sur l'importance de maintenir et de renforcer la position de la Tunisie sur le marché tchèque en misant sur l'amélioration de la qualité des prestations et le développement de partenariats stratégiques avec les acteurs du tourisme.

Dans cette optique, il a visité le siège du voyagiste Blue Style, l'un des principaux partenaires de la Tunisie sur le marché tchèque. Lors de son entretien avec son PDG, Imed Jeday, il a évoqué les moyens de stimuler les flux touristiques en provenance d'Europe centrale en diversifiant l'offre et en consolidant les collaborations. Le ministre a également rencontré Farid Nasr, représentant du tour-opérateur Der Touristik, avec qui il a discuté du renforcement des liaisons aériennes vers la Tunisie et du suivi des projets d'investissement du groupe dans le pays, notamment la création d'unités hôtelières à Djerba et à Tunis.

La Tunisie participe à la 33e édition du salon Holiday World & Region World à Prague, l'un des événements touristiques les plus prestigieux d'Europe centrale. Son pavillon met en avant la richesse et la diversité de l'offre touristique tunisienne afin d'attirer davantage de visiteurs tchèques. Selon un communiqué publié samedi par le ministère, le nombre de touristes tchèques visitant la Tunisie devrait connaître une hausse significative en 2025, portée par les efforts engagés pour améliorer la connectivité aérienne entre les deux pays et dynamiser les échanges touristiques.