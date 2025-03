Ile Maurice: Nadeem Bheekhun recouvre la liberté conditionnelle

Nadeem Bheekhun, 35 ans, habitant de Plaine-Verte et travailleur social, a été libéré, hier, par le tribunal de Port-Louis après s'être acquitté du paiement de ses cautions. Il était en détention depuis mai 2024 pour le meurtre de Goolam Khodabux, 60 ans, un habitant de Terre-Rouge. Le sexagénaire avait succombé à ses blessures à la suite d'une rixe sanglante à Camp-Yoloff. Une affaire de vol de téléphone portable serait à l'origine de ce drame.

Nadeem Bheekhun avait obtenu la liberté conditionnelle, le lundi 10 mars. Cependant, cette décision de la Bail and Remand Court (BRC) avait été gelée en attendant de connaître la position du bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP) dans cette affaire. Ainsi, le représentant du bureau du DPP n'a pas objecté à sa remise en liberté sous caution.

Nadeem Bheekhun a dû fournir deux cautions de Rs 100 000 et signer une reconnaissance de dette de Rs 200 000. Il doit aussi se présenter quotidiennement au poste de police le plus proche de son domicile. Un couvre-feu lui a également été imposé, de 21 heures à 5 heures du matin. Il lui est interdit de contacter directement ou indirectement les témoins dans cette affaire. Il est représenté par Me Ridwaan Toorbuth.

En cour, l'Enquiring Officer a expliqué que l'agression avait déjà commencé avant que Nadeem Bheekhun n'arrive sur les lieux. Son visage était découvert et il n'avait aucune arme. Les images de vidéosurveillance, qui ont capturé la bagarre, ne le montrent pas en train d'agresser la victime. De plus, aucun coaccusé ne l'a impliqué dans l'agression de Goolam Khodabux.

Lors de son audition par la Major Crime Investigation Team (MCIT), il a déclaré s'être retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Des habitants lui avaient signalé que des individus se bagarraient. Il s'y est rendu et a tenté de calmer la situation mais n'a pu faire grand-chose. La bande était armée de sabres. Huit suspects ont été arrêtés à la suite de cette rixe mortelle, parmi lesquels Meraj Bageerutty, fiché à la police, Issa Bacsoo et Louis Dante Begue, plus connu sous le nom de Dante, qui fait partie de la formation musicale Black Power.