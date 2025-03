Ile Maurice: Les décorés de la république

Dr Ameegah Paul : une voix engagée pour les droits des personnes en situation de handicap

La Dr Ameegah Paul vient d'être récompensée avec l'attribution du titre de Member of the Star and Key of the Indian Ocean (MSK) pour son engagement dans le domaine social. Militante infatigable des droits des personnes en situation de handicap, elle dédie cette distinction à ceux qu'elle défend chaque jour. «Je suis profondément honorée d'être élevée au rang de MSK. C'est une distinction qui revient véritablement à ceux que nous nous efforçons d'élever chaque jour.»

Originaire de Surinam, la Dr Ameegah Paul est atteinte de paralysie cérébrale partielle depuis sa naissance. Mais son handicap n'a jamais été un frein à sa détermination. Victime d'une agression en Grade 9, elle a trouvé la force de transformer cette épreuve en combat pour la justice et l'égalité. «Je dédie cet honneur à toutes les personnes qui m'ont soutenue depuis mon premier pas dans la souffrance.» En 2019, elle s'engage activement pour la cause des personnes en situation de handicap afin de lutter contre l'injustice et la discrimination : «Mon combat est pour le droit des personnes handicapées. Je sais ce que c'est que d'être harcelée par des élèves et de se battre pour être acceptée dans la société.»

Coach de bien-être, formatrice certifiée et oratrice en santé mentale, Ameegah Paul met son expertise au service des autres. Trésorière de l'Association pour la protection des droits des handicapés, elle travaille également avec des organisations internationales pour sensibiliser les pouvoirs publics et les citoyens aux défis rencontrés par les personnes en situation de handicap.

Son engagement et son dévouement lui ont valu plusieurs distinctions, dont le People's Choice Award 2023 et le titre de Miss Talent Mauritius 2023. Mais pour elle, cette reconnaissance n'est qu'une étape. «Cette décoration est un encouragement à continuer, mais le combat ne s'arrête pas là. Il va continuer pour une société où les personnes handicapées peuvent se sentir libres et égales.»

Me Robin Ramburn : Une carrière au service de la justice

Me Robin Ramburn a été élevé au rang de GOSK en reconnaissance de sa remarquable contribution au secteur juridique. Ancien président du Conseil de l'ordre des avocats, Me Ramburn a déclaré : «Le gouvernement a trouvé une reconnaissance dans mon travail et je l'accepte avec humilité. Cela me fait vraiment plaisir.» Il dédie cette distinction à sa profession, à sa famille, à ses collègues ainsi qu'à tous ceux qui l'ont soutenu dans son parcours.

Avocat chevronné avec plus de 35 ans d'expérience au barreau mauricien, Me Robin Ramburn a étudié à l'université de Lancaster, en Angleterre, avant d'intégrer le Middle Temple. Il a occupé la présidence du Bar Council de 2005 à 2006 et a été nommé Senior Counsel en 2016. Son expertise l'a amené à représenter des personnalités de premier plan, notamment le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, et le Premier ministre adjoint, Paul Bérenger, dans la pétition logée par Vir Abhi Trilochun.

Depuis 1995, Me Ramburn plaide régulièrement devant le Privy Council. Il conseille également des institutions bancaires, des compagnies d'assurance ainsi que le Medical Council de Maurice, renforçant son influence au sein du système juridique mauricien.

Dr Vincent Florens : une carrière consacrée à la préservation de la nature

Le Dr Vincent Florens a été honoré du titre d'Officer of the Star and Key of the Indian Ocean (OSK) pour sa contribution exceptionnelle au secteur de la biodiversité à Maurice. Ce scientifique passionné, spécialisé en écologie et en conservation, voit dans cette distinction une reconnaissance non seulement de son travail, mais aussi de l'importance de la préservation de l'environnement sur l'île. «Je suis heureux et honoré d'être nommé et je remercie le président de la République et le Premier ministre», déclare-t-il avec humilité. Pour lui, ce titre est le fruit d'un travail collectif : «Je pense aussi que c'est un travail d'équipe avec les étudiants, les collègues, les amis et la famille, qui ont contribué à cette reconnaissance.»

Enseignant-chercheur à l'université de Maurice, le Dr Florens est actuellement professeur associé en écologie. Ses recherches portent sur la conservation de la biodiversité dans les écosystèmes terrestres tropicaux, avec un accent particulier sur l'impact des espèces exotiques envahissantes dans les forêts des îles océaniques. Il s'intéresse également à la restauration écologique, à la taxonomie des plantes à fleurs des Mascareignes et des mollusques terrestres, et collabore sur divers projets de recherche en paléoécologie et en changement climatique.

Son impact dans la recherche et la sensibilisation est indéniable, et il espère que cette reconnaissance incitera d'autres personnes à suivre la même voie : «C'est aussi une reconnaissance pour la biodiversité à Maurice. Cela encourage à s'intéresser à ce secteur. Notre patrimoine particulièrement aussi très en danger. J'espère que ce sera inspirant pour d'autres, tout comme j'ai moi-même été inspiré par d'autres avant.»

Gaëtan Aurokium: Récompensé pour sa contribution sociale et culturelle

C'est avec une émotion palpable que Gaëtan Aurokium a accueilli l'annonce de sa distinction. Contre toute attente, son nom figure parmi ceux des natifs de Maurice honorés par le nouveau gouvernement pour leur contribution remarquable à la nation.

Originaire de Mont Roches, Gaëtan Aurokium a reçu les insignes d'Officer of the Order of the Star and the Key of the Indian Ocean (OSK), une distinction prestigieuse récompensant son dévouement au travail social et culturel.

Dans un discours empreint de gratitude, il a tenu à remercier tout particulièrement le Premier ministre, Navin Ramgoolam, le Deputy Prime Minister, Paul Bérenger, ainsi que Rajesh Bhagwan pour leur soutien constant : «Je leur dois beaucoup pour l'encouragement et l'évolution de mon engagement dans le travail social», a-t-il déclaré.

Il a également rendu hommage à sa famille, sans laquelle son investissement n'aurait pas été possible : «Je remercie tous les membres de ma famille, mon épouse Françoise, mes enfants Samantha, aujourd'hui décédée, Armanda et Laeticia, ma mère âgée de 96 ans et mon frère Claude. Je suis également reconnaissant envers tous les habitants de Mont Roches et de la circonscription de Beau-Bassin/Petite Rivière en général.»

Le parcours de Gaëtan Aurokium dans le travail social trouve son origine dans un épisode marquant de l'histoire de Maurice : le passage du cyclone Gervaise, qui a dévasté l'île. À l'époque, de nombreuses familles vivaient dans des maisonnettes faites de bois et de tôles. C'est en assistant au geste altruiste du prêtre jésuite Anthony Ponnudu, qui transportait lui-même des matériaux pour construire un abri pour une vieille dame, que Gaëtan Aurokium a trouvé sa vocation. Inspiré, il s'est engagé dans le Mouvement social de la jeunesse mauricienne.

Parmi ses nombreuses réalisations figurent la mise en place d'un programme de soutien scolaire pour les enfants en difficulté à la fin du cycle primaire et la construction d'abris pour les familles sinistrées après le cyclone Gervaise.

Sur le plan culturel, Gaëtan Aurokium joue un rôle actif au sein de l'Indo Mauritian Catholic Association (IMCA), une organisation regroupant les Mauriciens d'ascendance sud-indienne où le catholicisme est profondément ancré. Cette double identité, à la fois culturelle et religieuse, l'a amené à s'investir activement dans la paroisse Notre-Dame de Mont Roches, où il est reconnu comme un acteur incontournable du tissu social.

Son engagement s'est également illustré dans la défense des organisations socioculturelles. Aux côtés des activistes du Mouvement Rann Nou Later, il a contesté la décision du gouvernement sortant de récupérer des terrains attribués à ces organisations au Triangle du Réduit. «Nous voulons construire un centre culturel pour l'IMCA sur les terrains qui nous ont été alloués. J'espère que ce problème sera réglé une fois pour toutes», a-t-il affirmé avec détermination.

Outre son engagement social et culturel, Gaëtan Aurokium a consacré de nombreuses années à la formation professionnelle. Il a exercé en tant que formateur à l'atelier technique St Joseph à Rose-Hill, contribuant ainsi à l'éducation et à l'insertion professionnelle de nombreux jeunes.

Aujourd'hui, cette reconnaissance officielle vient couronner un parcours exemplaire marqué par un engagement sans faille au service de la communauté mauricienne.