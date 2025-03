Gabon: Le pays salué pour sa transparence dans la gestion des ressources extractives

C'est validé, le Gabon a été salué dans la mise en oeuvre de la norme par le Secrétariat international de l'Initiative pour la Transparence des Ressources Extractives (ITIE). C'est un pas de plus pour le pays en matière de transparence dans la gestion des ressources extractives. Nicaise Moulombi, Président exécutif de l'ONG Croissant Saine Environnement et deuxième Vice-Président du (CESE), Conseil Économique, Social et Environnemental, salue lui aussi, la perspicacité du Président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Sur les résultats et l'impact, le Gabon fait bonne figure. Le Conseil félicite le pays pour avoir donné la priorité aux informations d'importance nationale, telles que les coûts des projets pétroliers, et pour avoir activement diffusé les résultats de ses rapports ITIE auprès des publics clés dans les langues locales et sous forme ouverte. Au regard de ce qui précède, au nom de l'ONG Croissance Saine Environnement représenté au groupe d'intérêt ITIE et à son nom propre, Nicaise Moulombi adresse ses vives félicitations au président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema pour la validation par le Secrétariat international de l'Initiative pour la Transparence des ressources extractives ITIE.

"Cette validation permet de mettre le Gabon en orbite dans sa volonté de faire de la gestion des ressources extractives, un levier de développement. C'est aussi l'occasion de saluer l'ensemble des représentants de la société civile au groupe d'intérêt ITIE, ainsi que le Secrétariat technique permanent qui a réalisé, en collaboration avec la présidence du groupe d'intérêt, un travail excellent. Ceci devrait davantage mettre la pression à nos dirigeants. C'est également l'occasion d'interpeller le ministre Mark-Alexandre Doumba, pour que les budgets prévus pour ITIE soient mis en oeuvre". souligne le Président exécutif de l'ONG Croissant Saine Environnement et deuxième Vice-Président du (CESE), Nicaise Moulombi,

Il faut rappeler que le Gabon a aligné son plan de travail ITIE sur les priorités nationales et développé des activités pour traiter les questions prioritaires pour la mise en oeuvre de l'ITIE dans le pays. Le suivi annuel des résultats et de l'impact de l'ITIE au Gabon a été inclusif et s'est intégré dans sa planification annuelle du travail.

Le Conseil encourage le Gabon à renforcer son mécanisme de suivi des recommandations issues des rapports et validations de l'ITIE afin de s'assurer que le processus de l'ITIE mène à des réformes tangibles, en s'appuyant sur les progrès rapides réalisés en matière de divulgation des contrats et des coûts. Le Gabon a reçu 1 point supplémentaire pour l'efficacité et la durabilité de sa mise en oeuvre ITIE.

.