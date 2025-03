Ile Maurice: Aux couleurs d'un seul peuple, d'une seule nation

Dans le cadre de l'Indépendance de notre pays, Jean-Paul Lavénérable vous invite à découvrir son exposition «Un seul peuple, une seule nation» au Caudan Arts Centre.

Des lieux incontournables et des moments forts de notre pays pour mettre en valeur les 57 ans de notre Indépendance, c'est ce que nous propose Jean-Paul Lavénérable lors de son exposition intitulée «Un seul peuple, une seule nation», qui se tient actuellement, et ce, jusqu'au 19 mars, à la salle The Playground, au Caudan Arts Centre.

«J'ai fait cette exposition dans le but d'apporter ma contribution, aussi minime soit-elle, à la nation mauricienne. Et j'ai pensé qu'il fallait trouver un thème fédérateur. Ce thème m'est venu de notre hymne national 'Un seul peuple, une seule nation' et c'est à partir de là que j'ai construit l'exposition. Je travaille dessus depuis deux ans. Ce n'était pas évident de trouver des parrains. Je remercie le National Arts Fund et les compagnies privées, qui m'ont soutenu. Sans l'apport du secteur privé, je n'aurai pu faire cette exposition», explique Jean-Paul Lavénérable.

L'exposition comprend 26 tableaux «dont deux tableaux qui concernent l'express», souligne le peintre. Le premier s'intitule Imagine, inspiré de la chanson éponyme de John Lennon et qui retrace quelques moments importants de notre île, de 1968 à 2025. «C'est un message pour l'île Maurice. Pour ce tableau j'ai pris des articles de l'express. Et pour le deuxième tableau que j'ai intitulé 'Multiculturalité et interculturalité', je me suis inspiré d'un éditorial de Nad Sivaramen». C'est sous des formes abstraites, impressionnistes et multimédia que Jean Paul Lavénérable laisse voir ses oeuvres.

Il s'est aussi inspiré d'un éditorial de Shenaz Patel sur Diego Garcia. «Cet éditorial, qui date de 2014, est toujours d'actualité». «Un seul peuple, une seule nation» propose aussi des oeuvres mettant en avant quatre résistants, qui ont marqué notre histoire dont Anjalay Coopen, Mangalkhan, Ratsitatane, et Diamamouve. Enfant du Ward IV à Port-Louis, Jean Paul Lavénérable mêle ses souvenirs à ses oeuvres, souvenirs qui feront écho à bien d'autres Mauriciens tels que la pâtisserie Rassool à la rue de La Poudrière à Port-Louis ou encore Gool à Beau-Bassin.

On y découvre également des lieux incontournables de notre île, dont Rivière-des-Galets, Chamarel ou encore le Jardin botanique de Pamplemousses, entre autres. «Pour le Jardin de Pamplemousses, je me suis inspiré d'un éditorial de Shenaz Patel, qui avait écrit sur l'agonie du jardin. J'ai intégré à ce tableau des danseurs de bharatanatyam, en espérant que les dieux vont protéger ce jardin, qui est a été créé, il y a 300 ans, par Pierre Poivre».

La sensibilisation n'est pas loin, notamment avec le tableau «Sov nou la natir», conçu à partir de déchets. Une exposition qui met en avant la beauté de notre île et nous fait aussi voyager dans le temps. Jean-Paul Lavénérable souhaite que les Mauriciens seront nombreux à visiter son exposition, qui est ouverte au public tous les jours, de 9 h 30 à 21 heures.