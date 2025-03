Ile Maurice: Un défi logistique pour les fonctionnaires

Comme annoncé, les élections municipales se tiendront bien cette année, avec une date prévue le 4 mai. Les dernières municipales ayant eu lieu le 16 juin 2015, les électeurs retourneront aux urnes après dix ans d'attente.

La principale nouveauté cette année réside dans le dépouillement des votes qui se fera le jour même, comme l'a annoncé le Premier ministre, Navin Ramgoolam, le 12 mars dernier. Cette mesure exige une organisation renforcée de la part des fonctionnaires, qui s'activent déjà pour préparer le scrutin.

Si le nombre de fonctionnaires mobilisés sera inférieur à celui d'un scrutin législatif, leur effectif devra néanmoins être augmenté par rapport aux précédentes municipales en raison du dépouillement immédiat.«La pression exercée sur les fonctionnaires sera moindre que lors des législatives, et l'ambiance sera différente cette fois-ci», affirme Radhakrishna Sadien, président de la State Employees Welfare Federation (SEF). S'il soutient l'initiative gouvernementale d'accélérer le processus électoral, il souligne toutefois la nécessité de revoir certaines modalités d'organisation pour garantir un déroulement optimal.

Parmi les principales préoccupations figure la question de la sécurité. «Il faut à tout prix éviter les incidents de novembre dernier. De nombreuses femmes fonctionnaires seront mobilisées, il est essentiel de leur garantir des conditions de travail sécurisées», insiste Radhakrishna Sadien.

Le transport représente également un enjeu majeur, notamment si le dépouillement se prolonge tard dans la soirée. Le président de la SEF rappelle que les fonctionnaires seront également sollicités en amont du scrutin pour préparer les bureaux de vote et organiser le processus électoral.

Selon lui, ces municipales constitueront un véritable test pour la Commission électorale, permettant d'identifier et de corriger les éventuelles lacunes en vue des prochaines élections générales. Il appelle par ailleurs les partis politiques et leurs agents à la responsabilité :«Il est crucial que les officiers puissent travailler en toute objectivité, avec rigueur et discipline. Il faut éviter tout débordement, comme ceux observés lors des dernières élections, marquées par des violences et des dégradations matérielles».

Pour motiver le personnel, il plaide pour des compensations financières, un avis partagé par Narendranath Gopee, négociateur de la Federation of Civil Service and Other Unions. Ce dernier estime que le dépouillement le jour même est tout à fait réalisable : «Nous avons déjà discuté de cette question avec le Commissaire électoral et proposé des solutions concrètes. Lors des élections de 2019, un manque de main-d'oeuvre avait posé problème».

Il rappelle également que des accusations de manipulation des votes ont visé certains fonctionnaires après ces élections, et que plusieurs ont été maltraités sous prétexte d'un manque de transparence.* «En 2024, beaucoup hésitent à s'impliquer de nouveau, par crainte d'être pointés du doigt»*, explique-t-il.

Malgré ces défis, Narendranath Gopee salue la décision du Premier ministre et suggère la mise en place d'un système de rotation.

Sollicité pour des précisions sur l'organisation du scrutin, le Commissaire électoral, Irfan Rahman, n'a pas pu répondre, étant actuellement très pris.

Municipales : 400 594 électeurs

Selon les derniers chiffres publiés sur le site de la Commission électorale, 400 594 électeurs sont inscrits en 2024 dans les cinq villes. La capitale enregistre le plus grand nombre de votants, avec 114 275 électeurs répartis en huit «wards». Vacoas-Phoenix suit avec 88 519 électeurs répartis en six «wards», tandis que Beau-Bassin/Rose-Hill en compte 77 492. Quatre-Bornes arrive en quatrième position avec 60 446 électeurs.

Enfin, Curepipe clôture la liste avec 59 862 inscrits. Toutefois, les autorités envisagent de rouvrir l'exercice d'enregistrement à l'intention des personnes ayant eu 18 ans entre janvier et aujourd'hui. Cette mesure, actuellement à l'étude, devrait faire l'objet d'un débat légal prochainement. À noter que le nombre d'électeurs a augmenté par rapport à 2023, où l'on en dénombrait 396 962.