Ile Maurice: Des mesures correctives sont mises en place face à la situation préoccupante de la compagnie

Un état des lieux de la situation financière, opérationnelle et organisationnelle d'Air Mauritius a été présenté hier lors d'une conférence de presse. Kremchand Beegoo plus connu comme Kishore Beegoo, Chairman et member of managing committee, a brossé un tableau noir de la situation financière de la compagnie aérienne.

Les comptes financiers clôturant en mars 2024 révèlent qu'Air Mauritius essuie des pertes accumulées de Rs 15,5 milliards (317 millions d'euros) depuis sa création. Le solde de l'actionnariat affiche un déficit de Rs 9,5 milliards (195 millions d'euros), soit un capital négatif équivalent à Rs 10 milliards.

Depuis 2022, Airport Holdings Ltd (AHL) a accordé un prêt de Rs 8 milliards à Air Mauritius. Pour donner suite à un travail avec les auditeurs et AHL pour parvenir à une solution, AHL a finalement accepté de convertir ce prêt en «equity».

«Notre profil de crédit auprès des bailleurs, fournisseurs et banques a été gravement détérioré, affectant notre crédibilité financière. Cette situation, ainsi que l'image d'Air Mauritius, a été fortement endommagée, un préjudice qui aurait pu être évité.» «Nous n'avons pas pu mettre en place un fuel hedging, faute de confiance de nos partenaires, ce qui représente une perte supplémentaire évitable.»

En ce qui concerne les opérations et services des avions, un bénéfice de près de Rs 98,2 millions (2 millions d'euros) a été enregistré à mars de cette année-ci, en tenant compte des activités hors Air Mauritius et des gains de conversion des devises. Mais Air Mauritius a perdu Rs 953 millions (19,45 millions d'euros). En outre, sur huit routes, Air Mauritius subit une perte de deux milliards de roupies.

«Le coût du carburant a diminué, mais les dépenses liées à la maintenance ont fortement augmenté. C'est une compagnie dont la structure organisationnelle est complètement désorganisée. Chacun travaille de son côté, sans cohérence. C'est une grande entreprise mauricienne mais avec un skeleton top management. Lors du voluntary administration, au lieu de prendre Air Mauritius comme une compagnie spécialisée, l'administrateur a travaillé comme si c'était une usine de textile ou une usine de savon. Il a retiré du top management ceux qui avaient beaucoup d'expérience. (...) Il y a eu aussi une politisation excessive dans tous les postes de responsabilité. Il y a même eu des cas où un médecin donnait des instructions aux pilotes.»

Le Chairman souligne que dans l'aviation, «chaque pourcentage d'erreur représente un milliard de roupies» et que ce sont «de mauvaises décisions qui ont conduit à cette situation. Nous ne pouvons pas, en trois mois ou en une année, réparer tout le mal qui a été fait en dix ans chez Air Mauritius». Plusieurs départements ont été réorganisés et renforcés.

«Nous avons dû immédiatement remettre de l'ordre dans le contrôle des coûts, générer des revenus et faire en sorte que le département devienne rentable. Nous avons réorganisé le département commercial afin de générer des revenus rapidement et efficacement. De l'ordre a été mis dans les ventes et les finances pour connaître les coûts de nos opérations.» «Air Mauritius vendait des billets sans connaître le coût réel du transport par passager sur chaque route.»

Le département technique n'est pas en reste. «Avec la restructuration et l'ajout d'un Technical Business Finance Manager, nous avons déjà récupéré Rs 27 millions (600 000 dollars) dans des contrats qui n'étaient pas bien gérés. La gestion des contrats n'était pas optimale.» De nombreuses pièces d'avion ayant une durée de vie limitée ont été achetées. Actuellement, ils disposent d'environ Rs 442 millions (9 millions d'euros) de stock obsolète. Parmi les mesures correctives, notamment le recrutement, il est espéré de pouvoir offrir à nouveau un service opérationnel de grande qualité.

De même pour le département de stategic planning, qui inclut également la planification de la flotte. L'administration volontaire avait vendu cinq avions d'Air Mauritius, et loué deux Airbus A330, soit des avions à problèmes et plus vieux que ceux vendus. Plus d'avions que nécessaire ont été achetés. «Nous avions prévu d'acquérir six Airbus A350, mais en avons acheté sept, alors qu'à ce jour, nous n'avons pas besoin de cet avion.

Un avion coûte environ Rs 8,8 milliards (195 millions de dollars).Cela aura un impact important sur les années à venir. Pour comprendre les raisons de ces trois mauvaises décisions, le conseil d'administration a décidé de mener une forensic investigation, réalisée uniquement par des experts étrangers, car à Maurice, tout le monde se connaît. Cela permettra d'obtenir un constat clair.»

Pour les avions achetés en surplus, Air Mauritius est en discussion avec Airbus pour explorer les options permettant de modifier ou de reporter l'achat, afin que le fardeau de payer pour un avion dont la compagnie n'a pas besoin immédiatement ne pénalise pas. Enfin un budget de planification opérationnelle sera établi. Car «un mauvais budget, combiné à l'envoi d'avions sur une ligne avec une mauvaise fréquence, génère des coûts supplémentaires. Il est essentiel d'analyser les mauvaises décisions prises et de les corriger».

«Nous travaillons sur un programme de zéro budget pour l'année prochaine, sans objectif de profit. L'objectif est déjà de colmater les brèches. Nous espérons qu'en une année, nous atteindrons le point d'équilibre, et qu'en deuxième année, nous commencerons à générer des bénéfices.»

Par ailleurs le Chairman a déclaré qu'en ce qu'il s'agit des billets offerts «tous upgrade cancel, tous billet cadeau cancel, tous sponsorship cancel... Ministres, ambassadeurs d'autres pays tous. Les instructions au sein de la compagnie sont claires : si quelqu'un délivre un billet gratuit sans contrepartie valable, il sera licencié. C'est un gross misconduct. Il y a eu beaucoup trop d'abus.»