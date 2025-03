Burkina Faso: Rencontre d'évaluation du festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) - Vers un rayonnement renforcé du cinéma sénégalais

Ce vendredi 14 mars, la Maison de la Culture Douta Seck a abrité une rencontre d'évaluation de la participation du Sénégal au Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou (FESPACO). Présidée par la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Mme Khady Diène Fall, en présence du ministre secrétaire d'État à la Culture, Bacary Sarr, et du directeur de la Cinématographie, M. Germain Coly, cette réunion a permis de dresser un bilan exhaustif de la participation sénégalaise au FESPACO 2025 et d'esquisser des perspectives pour l'avenir du cinéma sénégalais.

La ministre Khady Diène Fall a ouvert les débats en soulignant l'importance de cette rencontre, qui vise à tirer les enseignements de la participation sénégalaise au FESPACO et à définir des lignes de perspectives pour l'avenir. Elle a rappelé que cette évaluation est un prétexte pour renforcer la place de la culture dans les priorités nationales, notamment dans le domaine du cinéma. La ministre soutient « la moisson n'a pas été bonne ». Avant de préciser qu'il faut relativiser cette appréciation de notre performance au FESPACO dernier à Ougadougou.

Germain Coly, directeur de la Cinématographie, a présenté un bilan détaillé de la participation sénégalaise au FESPACO. Sur les 1 351 films soumis au festival, 235 ont été retenus pour les compétitions, dont 23 films et projets sénégalais. Parmi eux, 19 films ont été en compétition, témoignant de la vitalité du cinéma sénégalais. Le Sénégal a également été bien représenté dans les secteurs de la post-production et de la coproduction, avec des professionnels présents sur les stands du Marché International du Cinéma Africain (MICA).

Malgré les contraintes budgétaires, la délégation sénégalaise a pu participer activement aux différentes activités du festival, notamment grâce à l'accompagnement de l'État. La ministre Khady Diène Fall a elle-même dirigé la délégation et participé à plusieurs temps forts, dont la cérémonie d'ouverture et la visite des stands des pays participants. Elle a également rencontré les autorités burkinabées pour discuter des échanges culturels entre les deux pays.

Des perspectives ambitieuses pour le cinéma sénégalais

Au-delà du bilan, les discussions ont porté sur les perspectives pour le cinéma sénégalais. Les participants ont souligné la nécessité de renforcer la structuration du secteur, notamment en révisant les textes et en modernisant l'architecture administrative. La création d'un Centre National du Cinéma (CNC) a été évoquée comme une priorité pour professionnaliser l'industrie cinématographique.

La ministre Khady Diène Fall a insisté sur l'importance de l'implication de tous les acteurs du secteur, des producteurs aux distributeurs, en passant par les réalisateurs et les techniciens. Elle a rappelé que le cinéma sénégalais doit être une « maison de verre », transparente et ouverte à tous, afin de favoriser son rayonnement à l'échelle continentale et internationale.

Vers un festival à l'image du FESPACO au Sénégal ?

L'une des annonces marquantes de cette rencontre a été l'éventuelle organisation d'un festival de cinéma au Sénégal, inspiré du FESPACO. Cette initiative, encore en gestation, vise à créer un événement d'envergure qui mettrait en valeur le cinéma africain et renforcerait la position du Sénégal comme hub culturel sur le continent. Les autorités ont appelé les professionnels du secteur à s'impliquer activement dans la conception et la mise en oeuvre de ce projet.

En conclusion, la ministre Khady Diène Fall a réaffirmé l'engagement de l'État à soutenir le cinéma sénégalais, tout en appelant à une plus grande responsabilisation des acteurs du secteur. Elle a salué les efforts des professionnels qui ont permis au Sénégal de briller au FESPACO et a exprimé sa confiance dans l'avenir du cinéma sénégalais, qui, selon elle, a encore un grand potentiel à exploiter.

Cette rencontre d'évaluation a donc permis de poser les bases d'une réflexion collective pour l'avenir du cinéma sénégalais, avec l'ambition de faire du Sénégal une référence incontournable dans le paysage cinématographique africain et international.