Ile Maurice: Ex-employés de Star Knitwear - Des décisions toujours attendues

Deux semaines après le salon de l'emploi du 1er mars au Rabita Hall à Port-Louis, plusieurs anciens employés de Star Knitwear attendent encore des réponses des entreprises auprès desquelles ils ont postulé. Organisé par le ministère du Travail et des Relations industrielles, en collaboration avec le ministère de l'Industrie et la Mauritius Export Association, l'événement a réuni 48 entreprises proposant des offres d'emploi et des programmes de formation.

Shameema, responsable de l'emballage pendant 15 ans, a reçu plusieurs propositions mais n'a pas encore pris de décision. «Je compare les offres avant de faire mon choix», explique-t-elle. Daniel Anbanaden, ancien responsable de magasin, a multiplié les entretiens et attend toujours une réponse.

Incertitudes sur la compensation

Bien que plusieurs entreprises aient manifesté leur intérêt pour recruter d'anciens employés de Star Knitwear, aucun chiffre précis sur les recrutements effectifs n'a été communiqué. Le ministre du Travail, Reza Uteem, a toutefois mentionné que sept entreprises prévoient d'embaucher environ 80 expatriés. À ce jour, une seule entreprise a soumis trois demandes de permis de travail, actuellement en cours de traitement.

Les anciens employés restent préoccupés par le versement de leur compensation. Lors d'une réunion récente au ministère du Travail, en présence de leur syndicat - la Confédération des Travailleurs du Secteur Privé - et de représentants de Star Knitwear, aucune date précise n'a été communiquée concernant cette compensation, estimée à un minimum de trois mois de salaire par année de service.

«Je compte 25 ans de carrière chez Star Knitwear. J'ai 60 ans et j'attends qu'on me paie ce qu'on me doit», déclare Ravi Ladoua, ancien teinturier de nuit. Il s'inquiète des conséquences si l'entreprise venait à faire faillite, craignant que les créanciers soient prioritaires et que les ex-employés ne soient pas indemnisés.

Lors de cette réunion, il a été précisé que les huit jours de salaire impayés seront réglés d'ici la fin du mois de mars. Les congés maladie ne seront pas pris en compte, mais les vacation leaves et local leaves devraient être payés au plus tard en juin.

Il est envisagé que l'entreprise verse un montant forfaitaire (lump sum) aux employés de plus de 60 ans en plusieurs phases, avec une confirmation attendue après le 9 avril. Ravi Ladoua appelle le gouvernement à garantir que les anciens employés reçoivent leur dû, rappelant que plusieurs d'entre eux n'ont pas encore retrouvé de travail.