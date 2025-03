Ile Maurice: De l'eau en bouteille pour donner un bain aux enfants

La région de Cité la Ferme à Bambous fait face à une crise de l'eau qui dure maintenant depuis plus d'un an. Carine, une habitante de la localité, témoigne des difficultés quotidiennes auxquelles elle et ses voisins sont confrontés. «Cette situation perdure depuis trop longtemps, et il est grand temps que les autorités prennent des mesures», déclare-t-elle, visiblement désespérée. Selon elle, parfois, il faut acheter de l'eau en bouteille pour donner un bain à ses enfants, car l'eau potable est difficilement accessible.

«Les enfants doivent se rendre à l'école, mais avec les travaux de remplacement des tuyaux effectués par la Wastewater Management Authority et la CWA, les choses ne s'améliorent pas. De plus, les camions-citernes distribuent de l'eau uniquement à une partie de la région, laissant l'autre sans approvisionnement. Il est urgent d'augmenter le nombre de camions-citernes pour que tous les habitants bénéficient d'eau potable. Ce n'est pas possible de vivre dans ces conditions en 2025», ajoute-t-elle.

Face à ces difficultés, nous avons contacté Sunil Gopal, responsable de la communication à la CWA (Central Water Authority), pour obtenir des éclaircissements. «Nous suivons de près l'évolution dans cette région et avons envoyé notre responsable des relations publiques pour en donner des explications. Au contraire, nous avons augmenté le nombre de camions-citernes», précise-t-il. Selon lui, bien que les travaux de remplacement des tuyaux prennent du temps, ils devraient être achevés sous peu et auront un impact positif sur la distribution d'eau à long terme.

Cependant, les habitants de Cité la Ferme continuent de vivre dans l'incertitude, espérant que les promesses des autorités se concrétiseront rapidement. Les appels à l'action se multiplient, mais la patience des citoyens semble atteindre ses limites