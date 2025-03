Angola: Basket - Petro bat le Sporting et conserve la 2ème position au Championnat national

Luanda — Petro de Luanda a battu aujourd'hui (vendredi), dans la capitale du pays, le Sporting de Luanda, par 72-55, lors du dernier match du premier tour de la phase de groupes du Championnat national senior masculin de basket-ball (Unitel Basket2025), et conserve la deuxième, avec 11 points.

Lors du match du groupe A, disputé dans le pavillon principal de la Cidadela, à la mi-temps, le Petro menait déjà, 35-28.

L'ailier Abou-Bakar Gakou, de Petro, a été le meilleur buteur du match, avec 17 points, suivi du joueur de Sporting de Luanda, Alexandre Jungo, avec 14.

Aujourd'hui encore, au même tour du Groupe A, Petro B a perdu contre Interclube, par 77-85. Jeudi, à Benguela, Primeiro de Agosto a battu Casa do Pessoal do Porto do Lobito, 78-73.

Pour le match du Groupe B, de la cinquième journée, l'ASA s'est imposée face à Vila Clotilde, 96-77, l'Akyra Academy a gagné le Sporting de Luanda B, 94-92, le Clube de Formação Desportivo Kwanza a perdu contre le Clube Amigos Basquetebol de Benguela, 81-116, et l'Inter B a été battu par Vila Clotilde, 74-78.

Samedi, dans le groupe A, l'Interclube accueillera Petro de Luanda, au deuxième tour, à 18 heures, au pavillon 28 de Fevereiro, et Primeiro d'Agosto affrontera Petro B, en même temps, au pavillon Victorino Cunha.

Classement:

(Groupe A)

1er Primeiro de Agosto - 12 points

2e Petro de Luanda - 11

3e Interclube - 10

4e Casa do Pessoal do Porto do Lobito - 07

5e Sporting de Luanda - 07

6e Petro de Luanda B - 07

(Gorupe B)

1er Vila Clotilde - pontos 23

2e Interclube B - 20

3e Vila Clotilde B - 19

4e Sporting de Luanda B - 18

5e ASA - 17

6e Akyra Academy - 13

7e Clube de Formação Desportiva Kwanza - 12

8e Clube dos Amigos do Basquetebol de Benguela - 10