Angola: Le pays appelle à la participation de l'Afrique à la conférence sur le financement

Luanda — Le représentant permanent de l'Angola auprès des Nations Unies, Francisco José da Cruz, a souligné jeudi la nécessité pour l'Union africaine de participer à la IVe Conférence internationale sur le financement du développement, à Séville (Espagne), avec une vision stratégique de ses objectifs.

Le diplomate a soulevé cette question lors de la réunion qu'il a eue avec le président du Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Carsten Staur, et avec le représentant de l'OCDE auprès des Nations Unies, Thomas Schmoll, avec qui il a discuté de la préparation de la IVe Conférence des Nations Unies sur le financement du développement (FFD4) et du rôle de l'Angola dans la préparation du Forum, sous la direction de l'Union africaine (UA).

Le diplomate a soutenu sa position en étant une opportunité pour un accès plus simplifié et plus équitable à des ressources financières adéquates pour mettre en oeuvre des projets visant à stimuler le progrès socio-économique de l'Afrique.

Il a réitéré la position du Président de la République et de l'UA, João Lourenço, visant à construire une nouvelle architecture financière internationale.

Le diplomate a souligné l'importance de créer une agence africaine de notation financière, afin de garantir des évaluations plus justes et alignées sur la réalité économique du continent, et a argumenté que les agences internationales ne reflètent pas toujours avec précision les progrès et les réformes en cours, ce qui pourrait entraver l'accès à un financement favorable.

Francisco José da Cruz a profité de l'occasion pour informer que l'Angola sera impliqué dans les négociations, notamment dans la coordination, au nom du Groupe des 77+Chine et du Groupe africain, dans le cadre de la mobilisation des ressources financières intérieures.

Le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) est un forum dans lequel les principaux donateurs bilatéraux travaillent ensemble pour soutenir le développement durable dans les pays en développement.

L'objectif global est de promouvoir la coopération pour le développement et d'autres politiques pertinentes qui contribuent au développement durable des pays en développement, y compris un développement économique inclusif et durable, en faisant progresser l'égalité au sein et entre les pays, en éradiquant la pauvreté et en améliorant le niveau de vie.

Lutte contre le terrorisme

D'autre part, une délégation de la Mission permanente de l'Angola auprès des Nations Unies a participé du 12 au 13 mars, en République de Malte, à la Conférence des Nations Unies sur les stratégies nationales et régionales de lutte contre le terrorisme.

A cette occasion, l'Angola a partagé son expérience d'inclure tous les secteurs de la société dans l'élaboration globale et holistique de la Stratégie nationale de lutte contre le terrorisme, au cours d'un panel consacré aux leçons apprises sur l'engagement des gouvernements avec les partenaires de la société civile dans l'élaboration de stratégies nationales efficaces de lutte contre le terrorisme.

Les questions pratiques qui contribuent à éliminer les menaces immédiates et les causes profondes qui génèrent le terrorisme ont été discutées.

La séance d'ouverture a été marquée par les interventions de la Présidente de Malte, Myriam Debono, et de la Secrétaire générale adjointe et directrice exécutive de la lutte contre le terrorisme des Nations Unies, Natalia Gherman.

La délégation angolaise était conduite par le représentant permanent adjoint, Mateus Luemba, et comprenait les conseillers João Felizardo et Martins Soares.