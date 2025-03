Congo-Brazzaville: PATN - Le budget exercice 2025 arrêté à plus de 21 milliards de F CFA

Le budget annuel et le plan d'action du Projet d'accélération de la transformation numérique (PATN) ont été adoptés le 14 mars, à Brazzaville, à l'issue des travaux de la quatrième session ordinaire du comité de pilotage. Parmi les activités prioritaires figurent les projets de connexion des universités Marien-Ngouabi et Denis-Sassou-N'Guesso de Kintélé, ainsi que la digitalisation de l'état civil et de l'identification.

L'unité de coordination du PATN devra également s'atteler, cette année, à assurer la digitalisation de l'état civil et de l'identification, la formation de 1 200 jeunes dans le domaine numérique, la connexion de certains ministères et l'appui à l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information qui constituent les priorités du gouvernement. « Ce budget 2025 a la particularité de reconduire les activités de l'année précédente.

Nous avons donc maintenu toutes les activités de 2024 qui avaient commencé mais n'étaient pas clôturées. Il y a également des activités réinscrites, celles qui ont été finalisées mais dont les paiements n'ont pas pu être effectués dans les délais, ainsi que certaines activités qui n'ont pas connu de démarrage », a indiqué le coordonnateur national du PATN, Patrick Valery Alakoua.

En tant qu'organe délibérant du PATN, le comité de pilotage est chargé d'approuver le budget et le programme de travail pour l'année, ainsi que les comptes et les rapports d'audit. Les travaux de cette réunion présidée par le directeur de cabinet du ministre de l'Économie, du Plan et de l'Intégration régionale, Sylvain Lekaka, ont permis d'évaluer la mise en oeuvre des activités du projet jusqu'au 31 décembre 2024.

À l'ouverture de la rencontre, le président du comité de pilotage a invité l'équipe de coordination du PATN à tout mettre en oeuvre pour corriger les insuffisances constatées durant l'exercice précédent.

Rappelons que le PATN est un projet conjoint du gouvernement congolais et de la Banque mondiale. Financé à hauteur de 100 millions de dollars, soit environ 70 milliards de F CFA, pour une durée de cinq ans, il est dédié au secteur du numérique. Le PATN vise à accroître l'accès de la population mal desservie à l'internet haut débit et à améliorer la capacité du gouvernement à fournir des services publics adaptés.

Celui-ci comprend cinq composantes : renforcer le cadre favorable à l'accélération numérique ; développer la connectivité numérique haut débit et l'inclusion numérique ; améliorer la prestation et l'accès aux services numériques centrés sur les personnes ; gérer le projet ; et assurer une gestion d'urgence conditionnelle.