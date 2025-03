Congo-Brazzaville: Musique urbaine - Teddy Benzo et Mixton lancent l'album « Légendes »

La présentation de l'opus, fruit du tandem de rappeurs Teddy Benzo et Mixton, a eté faite le 13 mars à Double Tree By Hilton de Pointe-Noire, au cours d'une conférence de presse animée par les deux artistes qui, à travers cette oeuvre musicale en tout point de vue réussie, entrent dans le gotha de la musique urbaine au Congo.

Après plusieurs mois de travail acharné et méticuleux, l'album « Légendes » est enfin là. Disponible depuis le 7 mars sur toutes les plateformes de téléchargement, l'opus produit par trois grandes structures, à savoir Nouvel ordre musical, Belle Rage et KTK, contient treize titres au nombre desquels "Nani a kossi yo", "Ntaba na goût", "Moselebendé", "Na loba nini ?", "Na ké", "Tu ignores quoi ?"...

Venu saluer le parcours exceptionnel, le talent et la virtuosité de ces deux artistes, Aurelien Kaya dit Soul Oro, chroniqueur culturel et homme qui a longtemps suivi leur carrière a dit: « L'événement auquel nous assistons aujourd'hui est particulier parce qu'il permet de saluer le parcours de deux musiciens qui sont aujourd'hui des légendes.

La critique la plus objective est de reconnaître l'effort de la personne de son vivant. C'est ce que nous faisons maintenant à titre anthume. Je peux donc valider ce concept de légendes puisque leurs oeuvres, leur renommée qui ne se démentent plus et leur carrière élogieuse parlent plus à leur place ».

Savourer la consécration après de nombreuses années

Artistes au talent affirmé, à la réputation indéniable et à l'auréole certaine, Teddy Benzo et Mixton peuvent aujourd'hui savourer cette consécration après de nombreuses années de travail, de labeur ininterrompu.

Loin de s'emballer après cette reconnaissance, les deux musiciens gardent la tête entre les épaules, conscients que le plus dur est de maintenir ce flambeau, s'affirmer et conquérir davantage un public de plus en plus exigeant dans un univers musical où la concurrence rude impose sans cesse des artistes à la sublimation pour demeurer et luire continuellement dans le monde du hip hop.

« Etre une légende implique qu'il faut conserver ce titre, faire preuve de maturité, exceller dans le bon exemple et partager son savoir à ceux qui en demandent. Si un jeune artiste demande conseils, n'hésitez pas à les lui prodiguer », a ajouté Soul Oro en guise d'exhortation.

« Que les médias sachent reconnaître les artistes musiciens méritants, valeureux et brillants, c'est cela qui fera asseoir leur renommée au pays et à l'extérieur. Donnez à nos artistes de la voix et de l'espace pour qu'ils puissent éclore pour le bien de notre musique et partant de notre culture», a poursuivi le chroniqueur musical. .

Selon Teddy Benzo, ce travail réalisé avec Mixton prouve que les artistes congolais peuvent travailler ensemble, se compléter et créer des synergies susceptibles de propulser la musique congolaise vers des cimes. Seulement, à cause de certaines considérations injustifiées, la complicité et le désir de fusionner les efforts semblent être encore un écueil à Pointe-Noire, contrairement dans d'autres villes comme Brazzaville où les collaborations, les échanges et le partage d'expérience sont et restent la marque de fabrique. « La critique stérile, l'hostilité, le rejet de l'autre, ne nous ferons pas avancer mais plutôt nous allons régresser au profit des autres », a-t-il regretté.

De son côté, Mixton a également loué cette collaboration et aussi celle des autres artistes qui ont accepté humblement de s'associer dans le projet. « Nous sommes ouverts aux jeunes qui arrivent dans le métier pour des conseils et des collaborations à venir pour peu que la nouvelle génération comprenne que seul l'on ne peut aller loin car l'expérience, le savoir faire des anciens et leurs conseils seront toujours précieux si l'on veut durer dans ce métier de plus en plus contraignant et ne laissant peu de place à l'a-peu près ou à l'amateurisme », a-t-il conseillé.

Une grande promotion et des concerts dans les grands espaces sont prévus à l'avenir pour faire consommer l'album « Légendes ».